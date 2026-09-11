La crispación persiste en Favara en el primer pleno en siete meses: la alcaldesa impide despedirse a los ediles de Compromís

El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Favara, después de casi siete meses sin una sesión ordinaria, terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de enfrentamiento entre la alcaldesa, María Pilar Sala, y los grupos de la oposición. La sesión estaba convocada, entre otros asuntos, para formalizar la incorporación de un nuevo concejal del Partido Popular, Salvador Climent Bataller y dar cuenta de la renuncia de los dos representantes de Compromís, pero el momento más tenso llegó precisamente cuando Isabel Borràs, hasta ahora portavoz de la formación valencianista, quiso tomar la palabra para explicar su decisión y la de su compañero, José Francisco Vicedo, y despedirse de la corporación.

Borràs intentó intervenir una vez que el pleno dio cuenta de las renuncias. Su intención, según pudo comprobarse durante la sesión, era dirigirse al resto de concejales y realizar una valoración de su etapa en el ayuntamiento antes de abandonar formalmente la corporación. Sin embargo, la alcaldesa no autorizó la intervención al considerar que ese discurso de despedida no formaba parte de los asuntos incluidos en el orden del día.

La decisión provocó el malestar inmediato de la oposición así como del público asistente. Los grupos que conforman la oposición entendieron que aunque la intervención no estuviera contemplada formalmente entre los puntos de la convocatoria, existía margen para permitir que los dos concejales salientes pudieran pronunciar unas palabras de despedida.

El episodio adquirió así una dimensión política que fue más allá de una cuestión estrictamente procedimental. Borràs, que durante buena parte de la legislatura ha ejercido como una de las principales voces de Compromís en el ayuntamiento, abandonaba el consistorio sin poder realizar desde el salón de plenos la intervención con la que pretendía cerrar su etapa como concejala.

«Ni siquiera les dejó despedirse»

La situación fue especialmente criticada por los dos concejales no adscritos y por el portavoz del PSPV-PSOE, Rafael Gisbert. Una vez finalizada la sesión, los representantes de la oposición quisieron reconocer públicamente la labor desarrollada por Borràs y Vicedo durante su trayectoria municipal y lamentaron que no hubieran podido utilizar el pleno para despedirse.

La oposición considera que la negativa de la alcaldesa evidencia, una vez más, el modo en que Sala dirige las sesiones plenarias y su escasa disposición a facilitar intervenciones que no procedan directamente de los asuntos incluidos en el orden del día. Los grupos opositores llegaron a calificar el comportamiento de la alcaldesa como «dictatorial», una expresión que refleja el grado de deterioro de las relaciones entre el gobierno municipal y el resto de la corporación.

El episodio resultó especialmente significativo por producirse precisamente en una sesión destinada a formalizar la salida de dos concejales y la incorporación de otro. En circunstancias normales, la renuncia de unos representantes municipales suele convertirse también en un momento de reconocimiento y despedida política. En Favara, sin embargo, el trámite acabó convertido en un nuevo motivo de confrontación.

Casi siete meses sin pleno ordinario

Otro de los elementos que contribuyó a la tensión de la sesión fue el largo periodo transcurrido desde el último pleno ordinario. La corporación llevaba casi siete meses sin celebrar una sesión plenaria ordinaria, una circunstancia que la oposición ha cuestionado reiteradamente al considerar que dificulta el debate político y el normal funcionamiento de la institución municipal.

El pleno de este jueves tenía carácter extraordinario y, por tanto, un orden del día limitado a los asuntos incluidos expresamente en la convocatoria. Ese fue precisamente el argumento utilizado por la alcaldesa para impedir la intervención de Borràs.

Pero la controversia demuestra que el problema en Favara no se limita a la periodicidad de las sesiones. La relación entre Sala y los grupos de la oposición se encuentra profundamente deteriorada y cualquier decisión relacionada con el funcionamiento del pleno acaba adquiriendo una dimensión política.

El enfrentamiento continúa

El incidente de este jueves vuelve a poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Favara continúa instalado en una situación de fuerte confrontación política. La corporación afronta ahora una nueva composición, pero los problemas de fondo permanecen: un gobierno municipal en minoría, una oposición con mayoría numérica y unas relaciones políticas marcadas por la desconfianza.

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La sesión que debía servir fundamentalmente para actualizar la composición del Ayuntamiento acabó dejando, por tanto, una imagen especialmente significativa de la situación institucional de Favara: dos concejales abandonando la corporación sin poder pronunciar las palabras de despedida que habían preparado y una oposición unida en sus críticas a la manera de ejercer la presidencia del pleno por parte de María Pilar Sala.