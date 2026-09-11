Cullera convertirá el parking de Andrés Piles en un gran escaparate comercial con descuentos de hasta el 70 %

Cullera volverá a tener este otoño una cita con las oportunidades comerciales. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cullera (ACECU) prepara la segunda edición de su Fira Outlet, una iniciativa que nació el pasado año con el propósito de sacar el comercio local a la calle y que, tras la buena acogida de su estreno, regresará del viernes 2 al domingo 4 de octubre en el parking de Andrés Piles.

Durante tres jornadas, este espacio se transformará de nuevo en un gran escaparate comercial al aire libre en el que los establecimientos participantes pondrán a disposición de los consumidores productos y artículos con importantes descuentos. La organización anuncia rebajas de hasta el 70 %, uno de los principales reclamos de una feria concebida tanto para favorecer las ventas de los comercios como para ofrecer a los clientes una oportunidad de adquirir productos a precios especialmente competitivos.

La Fira Outlet supone así una nueva apuesta de ACECU por dinamizar la actividad comercial de Cullera y generar una cita capaz de atraer público más allá de los establecimientos situados en las calles y zonas comerciales habituales. La fórmula combina la venta directa, las promociones y el ambiente propio de una feria con el objetivo de convertir las compras en una experiencia compartida.

Una iniciativa que busca consolidarse

La primera edición se celebró en octubre de 2025. La respuesta obtenida por parte de comerciantes y consumidores ha llevado a la asociación a repetir la experiencia un año después y a plantear una segunda edición con vocación de continuidad. El formato permite a los establecimientos participantes disponer de un espacio adicional para dar salida a productos de temporadas anteriores, stocks, promociones especiales o artículos seleccionados, al tiempo que el consumidor encuentra en un mismo recinto una oferta comercial variada y concentrada.

La feria pretende, además, contribuir a reforzar la visibilidad del comercio de proximidad. En un contexto en el que los establecimientos locales compiten con las grandes superficies y el comercio electrónico, iniciativas de estas características permiten acercar los negocios directamente al consumidor y mostrar la variedad de productos y servicios que ofrece el tejido empresarial de Cullera.

Tres días y horarios comerciales

La segunda Fira Outlet mantendrá una programación comercial concentrada en el fin de semana, con horarios diseñados para facilitar la asistencia tanto por la mañana como por la tarde. La feria arrancará el viernes 2 de octubre, de 17 a 22 horas, mientras que el sábado 3 de octubre abrirá sus puertas de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. La última jornada será el domingo 4 de octubre, cuando los puestos permanecerán abiertos de 11 a 14.30 horas y de 17 a 20 horas. De esta manera, la organización amplía las posibilidades de visita y permite que la feria pueda ser recorrida tanto por los vecinos de Cullera como por personas que se desplacen hasta la localidad durante el fin de semana.

Con la celebración de esta segunda edición, ACECU pretende dar continuidad a una iniciativa que aspira a hacerse un hueco estable dentro del calendario de actividades comerciales de Cullera. El regreso de la feria permitirá nuevamente concentrar en un único espacio una amplia variedad de productos, promociones y oportunidades durante un fin de semana.

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A falta de que ACECU concrete en los próximos días el listado definitivo de establecimientos y la programación de actividades, Cullera ya tiene fecha para volver a sacar su comercio a la calle.