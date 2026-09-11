La Entitat Memorialista de Carlet reclama al ayuntamiento un homenaje al vecino asesinado en Gusen

La Entitat Memorialista per la Recuperació de la Memòria Històrica de Carlet ha registrado formalmente una nueva solicitud dirigida a la alcaldesa del municipio para desbloquear el homenaje pendiente al vecino Bernardo Primo Hervás, deportado y asesinado por el régimen nazi. El colectivo, encabezado por Vicent Gisbert, reclama una respuesta institucional “tras meses de silencio municipal”, y solicita acordar de manera urgente la fecha para la celebración de un acto institucional y designar un emplazamiento definitivo en el viario público para colocar la placa conmemorativa conocida como ‘Stolpersteine’ ("piedras de tropiezo"), que recibió en 2021 el Ayuntamiento de Carlet de manos de la Conselleria de Qualitat Democràtica, liderada por Rosa Pérez Garijo. Desde la entidad remarcan que este reconocimiento no busca reabrir heridas, sino “dignificar a las víctimas, cumplir con un deber moral y democrático y ajustarse a los preceptos de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”, por lo que han pedido una reunión formal de coordinación para organizar el tributo.

El origen de este reconocimiento se enmarca en la campaña institucional impulsada por la Generalitat Valenciana a través del proyecto ‘Construint Memòria’, sustentado en la Ley autonómica 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. Inspirada en el célebre proyecto internacional de arte memorialista ‘Stolpersteine’ del artista alemán Gunter Demnig, esta iniciativa autonómica conmemoró con piezas de ‘taulells de la memòria’ a los más de seiscientos valencianos que padecieron el horror de los campos de concentración del Tercer Reich. Mediante dicho programa, el Consell fabricó y entregó a los ayuntamientos de la Comunitat —entre ellos Carlet— baldosas y adoquines de homenaje personalizados con el fin de integrarlos en el pavimento urbano de sus localidades natales, garantizando que el recuerdo de los represaliados permanezca visible en la cotidianidad de sus municipios de origen.

La recuperación del testimonio de Bernardo Primo Hervás devuelve al primer plano local la cruda realidad de los republicanos que sufrieron el exterminio nazi. Tal y como ha documentado Vicent Gisbert, Primo Hervás nació en Carlet el 22 de julio de 1912 y, tras la caída del frente republicano en la Guerra Civil, cruzó la frontera hacia Francia, donde quedó atrapado en el torbellino de la Segunda Guerra Mundial. Apresado por las tropas alemanas en 1940, pasó por el Stalag XII-D de Trier (Tréveris) antes de ser deportado el 25 de enero de 1941 al subcampo de Gusen, el temido "matadero de Mauthausen", con la matrícula número 4374. Allí se enfrentó al trabajo esclavo en túneles subterráneos, a castigos letales colectivos y a un régimen de aniquilación sistemática que le costó la vida el 25 de diciembre de 1941, día de Navidad, con apenas 29 años. Hoy, la entidad memorialista insiste en que Carlet no puede postergar el homenaje a su vecino, apelando al deber cívico de fijar su placa en el pueblo para educar a las generaciones presentes y futuras en los valores de la libertad, la convivencia y los derechos humanos.