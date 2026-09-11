Las Fallas de Alzira celebran el "Mig Any" con una 'mascletà' y un duelo de charangas

Pólvora, pasacalles y mucha música conforman la programación organizada por la Junta Local Fallera de Alzira para celebrar este fin de semana el Mig Any Faller, con la colaboración del ayuntamiento.

Los actos arrancan esta tarde en l’Espai d’Oci “La Fúmiga”, el recinto ferial de Turlell, con el campeonato de juegos de mesa y, a las 20 horas, con una “Mini volta a peu fallera” en el mismo recinto, con dos categorías. Una prueba de 400 metros para niños de hasta ocho años y una de 800 metros para niños de entre 9 y 13 años.

El grueso de los actos, no obstante, se celebrarán este sábado. La jornada arrancará a las 8,30 h. con una “macrodespertà” infantil. A las 10 de la mañana se celebrarán las finales de los juegos de salón y a las 14 horas se disparará una “mascletà” en la Plaça del Regne.

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La tarde arrancará con un pasacalle de las comisiones alzireñas (18,30 horas), al que seguirá una batalla de charangas. Ya por la noche, a las 22 horas, tendrá lugar la entrega de trofeos de las competiciones de juegos de salón. La jornada se completará con una disco-móvil.