La familia de la casa catalogada que se hundió en Cullera niega el abandono: "El ayuntamiento nunca nos requirió por el mal estado"

La familia propietaria de la casa catalogada de Cullera que sufrió un importante derrumbe el pasado 17 de julio, destruyendo maquinaria de una antigua fábrica de hielo, cuestiona abiertamente la versión ofrecida por el ayuntamiento -que ha defendido que al tratarse de una vivienda privada el mantenimiento corresponde a los dueños y considera que la falta del mismo está en el origen de los daños- y asegura disponer de documentación, fotografías e informes que, a su juicio, contradicen algunos de los argumentos municipales sobre el estado del inmueble.

Detalle del desplome en la parte posterior de la vivienda. / Levante-EMV

Los propietarios sostienen que la vivienda «jamás estuvo abandonada» y aseguran que existen sucesivas instancias y actuaciones registradas desde 2018 hasta el momento del colapso. Recuerdan, además, que en 2011 obtuvieron una licencia de obras para reforzar y reparar a su costa la medianera, una pared que, según explican, es compartida al 50 % con la propiedad colindante.

La familia señala que en la parcela vecina se demolió una vivienda en ruinas en 2001 y que, desde entonces, no se habrían cumplido las obligaciones de mantenimiento y aislamiento que correspondían a ese solar. Consideran especialmente relevante este extremo porque las fotografías que conservan muestran una importante proliferación de vegetación desde el solar hacia la cubierta trasera de su vivienda, precisamente en la zona que terminó colapsando.

También cuestionan la actuación municipal en materia de patrimonio. Afirman que el actual arqueólogo municipal no ha accedido nunca al inmueble, a diferencia de anteriores responsables técnicos, y lamentan que durante años no se hayan impulsado líneas de ayuda específicas para el mantenimiento de fachadas protegidas.

La familia sostiene asimismo que ningún técnico municipal inspeccionó la vivienda antes del derrumbe ni acudió posteriormente a comprobar directamente los daños en su interior. En este sentido, aseguran que el informe de la Policía Local contiene un párrafo que contradice la explicación ofrecida por los técnicos de Urbanismo sobre la ausencia de la propietaria, Rosa Rosell, el día del siniestro.

Otro de los puntos que consideran «especialmente significativo» es que la propia resolución municipal sobre las causas del derrumbe, según los propietarios, deja pendiente de una futura inspección la comprobación de algunos de los extremos en los que basa su argumentación.

La documentación que aporta la familia muestran además el estado del solar colindante y la vegetación que alcanzaba la cubierta. En otra imagen aparece el cerramiento del solar después de las labores de limpieza, con un hueco abierto por el que, según denuncian, se produjo posteriormente la entrada de personas y el deterioro del inmueble. Los propietarios sostienen que esta situación contravendría las obligaciones de cerramiento previstas en el PGOU para los solares vacantes.

La familia aporta incluso imágenes de una viga que, según afirma, fue cortada durante trabajos municipales de retirada de vegetación y quedó depositada en terrenos municipales, un elemento que consideran relevante para reconstruir las actuaciones realizadas en el entorno.

Los propietarios insisten en que nunca recibieron del ayuntamiento un requerimiento de actuación por el estado de su vivienda, ni tuvieron constancia de denuncias de vecinos, y aseguran estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Por ello consideran que el derrumbe no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de un supuesto abandono de la propiedad.

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«El colapso ha sido la crónica de una muerte anunciada», sostienen, al considerar que durante años intentaron preservar un inmueble que forma parte del patrimonio histórico de Cullera. La familia reclama ahora que se contrasten documentalmente todas las versiones y se determine qué actuaciones se realizaron, cuáles se solicitaron y qué responsabilidades correspondían a cada una de las propiedades y a la Administración.