La llegada de nuevos niños salva las danzas de la fiesta de la Mare de Déu de Lluch en Alzira

Ya están todos los bailes de la fiesta de la Mare de Déu del Lluch de Alzira completos. “Ha sido un éxito la llamada que se ha hecho. Estamos muy agradecidas a la respuesta de las familias”. En estos términos se ha expresado la representante de la agrupación de ‘balladors ‘ La Catxutxa, que colabora junto con el Grup de Danses d’Alzira, en la preparación de estas danzas tradicionales que, cada año, aprenden varios grupos de niñas —en su mayoría— y niños para ejecutarlas el último domingo de septiembre en las dos procesiones en honor a la patrona de Alzira.

Desde principios de septiembre, la calle Escoles Pies se convierte en una academia de baile a cielo abierto, donde se acumulan los pequeños ‘balladors’ y sus familias para aprender los pasos de los diferentes bailes que preceden a la imagen de la Virgen en la Processoneta del Matí, entre el río y la Plaça del Carbó, y la Processó General, con un recorrido más amplio la tarde del domingo 27 de septiembre. Miembros del Grup de Danses y de la agrupación La Catxutxa transmiten los pasos y la Real Cofradía de la Virgen del Lluch aporta la vestimenta que deberá lucir cada niño y cada niña, con algunas excepciones, como el Ball de les Vetes, en el que las chicas deben llevar su propio vestido de valenciana.

Siempre hay escasez de ‘balladors’, especialmente porque la fiesta es a vuelta del verano y hay poco tiempo para organizarla. Pero estos dos últimos años, la falta de danzantes ha puesto en peligro algunos bailes y ha motivado la llamada de alarma del Grup de Danses d’Alzira en busca de la colaboración de las familias. Ya pasó el año pasado, y ha vuelto a pasar este, como ayer publicó Levante-EMV. Afortunadamente, en las dos ocasiones se han salvado las danzas.

Apenas dos semanas antes de la festividad de la Mare de Déu del Lluch, patrona de Alzira, el Grup de Danses d’Alzira lanzó una campaña ante la dificultad de completar sus cuadros de baile para los actos del próximo domingo 27 de septiembre. En esta ocasión, se buscaba a menores de entre 6 y 7 años para el Ball de la Carxofa, un mínimo de tres niños a partir de 7 años para el Ball dels Negrets y al menos cinco niñas a partir de 7 años para el Ball dels Arquets.

La situación reproduce el mismo escenario de 2025, cuando la escasez de participantes llevó a un grupo de madres a ofrecerse a salir para evitar que se perdiera el Ball de les Planxes, una medida que se evitó gracias a la movilización canalizada a través de las Asociaciones de Familias de Alumnos de Alzira y de colegios, como el CEIP Alborxí, logrando cubrir las plazas a tiempo.

Este jueves, primer día del nuevo curso, de nuevo volvieron a circular mensajes por los grupos de WhatsApp de las AFA, con vistosos carteles pidiendo la colaboración de las familias para tres de los bailes de la conocida como Processó de la Seda, que parte desde el río, en la calle Major Santa Maria, y que discurre por la Vila hasta la Plaça del Carbó, frente a la casa consistorial, donde se realiza la Ofrena de la Seda. El año pasado se cumplieron cuarenta años de la instauración de la celebración matinal, que incluye la recreación de la ‘troballa’ de la imagen de la patrona, un acto que se celebra en el parque de las Murallas, el último domingo de septiembre y continúa con la Processoneta del Matí y la Ofrena de la Seda, con los diferentes bailes que acompañan el desfile. Tras esta primera llamada a la colaboración, varias familias se han sumado ya a los ensayos, lo que ha permitido completar los grupos y garantizar que los bailes de la Carxofa, els Arquets y els Negrets formarán parte de la comitiva del 27 de septiembre, junto a los gigantes Jaume I y Na Violant, la Tarasca, los Nanos y otros grupos de bailes.