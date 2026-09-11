Mª José Bohigues deja la presidencia de la Asociación de Vecinos de l’Estany de Cullera tras más de 20 años

La Asociación de Vecinos de l’Estany de Cullera afronta una nueva etapa después de más de dos décadas con María José Bohigues al frente de la entidad. Bohigues deja la presidencia tras años de dedicación al colectivo vecinal y de una intensa actividad reivindicativa, especialmente vinculada a la defensa del litoral y al seguimiento de la regeneración de las playas situadas al sur del Xúquer.

Durante estos más de 20 años, Bohigues ha sido una de las principales caras visibles de los vecinos de l’Estany con su participación en numerosas reuniones con las administraciones, impulsando reivindicaciones, organizando actividades y fiestas y realizando un trabajo constante de contacto directo con los residentes.

Una de las cuestiones que más ha marcado su trayectoria al frente de la asociación ha sido precisamente la situación del litoral. La entidad ha mantenido durante años una estrecha vigilancia sobre los problemas de erosión y la necesidad de proteger las playas y las viviendas de l’Estany frente a los temporales.

La reivindicación llevó a los representantes vecinales a participar en movilizaciones tanto en València como en Madrid, además de mantener reuniones y contactos con la Demarcación de Costas, presentar escritos y coordinarse con otras asociaciones dentro de Somos Mediterránea. Una labor que ha convertido a la Asociación de Vecinos de l’Estany en uno de los colectivos ciudadanos de referencia en el seguimiento de las actuaciones de regeneración del litoral al sur del Xúquer.

La ejecución este año del proyecto de regeneración supone para la asociación la culminación de una reivindicación que se ha prolongado durante años. Aunque desde el colectivo consideran que todavía existen aspectos susceptibles de mejora, valoran que las actuaciones permitan aumentar la protección de las viviendas ante los temporales y reducir la preocupación que durante años han vivido los residentes cada vez que un episodio de fuerte oleaje afectaba a la costa.

Un homenaje a la junta saliente

El relevo se ha producido en un ambiente de reconocimiento a la junta saliente. Para cerrar esta etapa y dar la bienvenida al nuevo equipo, la asociación celebró una comida en el restaurante El Cordobés, un establecimiento que también forma parte de la historia de la entidad y que durante años ha acogido reuniones, juntas, cobros de cuotas y diferentes actividades de los vecinos.

Durante el encuentro se puso en valor la trayectoria de María José Bohigues y de las integrantes de la junta saliente —Ana, Inma, Carmen y Mari—, a quienes se agradeció públicamente su dedicación y esfuerzo durante todos estos años. La nueva junta estará encabezada por Amparo Ferragud, que toma el relevo con el objetivo de mantener la línea de trabajo de la asociación y, al mismo tiempo, aportar nuevas ideas y proyectos.

El nuevo equipo directivo lo completan Vicente Girbés, como vicepresidente; Miguel Cañas, como vicepresidente segundo; Estefanía Alandete, como tesorera; Isabel Cortés, como secretaria; y Ana Fierro y Rubén Faus, como vocales.

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La nueva dirección afronta esta etapa con el compromiso de continuar defendiendo los intereses de los residentes, mantener el seguimiento de las actuaciones realizadas en el litoral y reclamar aquellas mejoras que todavía sean necesarias.