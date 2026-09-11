El ministerio premia el proyecto de reforma de la plaza de Senyera como una actuación de referencia

El proyecto de remodelación de la Plaça de Sant Fermí impulsado por el Ayuntamiento de Senyera ha sido reconocido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como una actuación de referencia con la concesión del primer premio de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS) en la categoría de municipios de menos de 10.000 habitantes. Se destaca que la actuación transforma esta plaza en un espacio público más verde, accesible, inclusivo y confortable para todas las personas.

El ayuntamiento considera que este premio representa un ejemplo de que los pueblos pequeños también pueden impulsar proyectos transformadores capaces de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y adaptar los pueblos a los retos ambientales y climáticos del siglo XXI. “Este reconocimiento pone en valor una actuación que ha permitido renovar uno de los espacios públicos más emblemáticos del municipio, mejorando su accesibilidad, incrementando el confort climático mediante la información de elementos de sombra, modernización del alumbrado y fomentando un uso más amable, sostenible e inclusivo del espacio público”, destacan fuentes municipales.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo jueves 17 de septiembre en Madrid, en la sede del propio ministerio, en el marco de los actos conmemorativos de la Semana Europea de la Movilidad.

El Ayuntamiento de Senyera también ha querido destacar que este premio es fruto de un esfuerzo compartido y pertenece “a todo el pueblo de Senyera”. Del mismo modo, ha expresado su agradecimiento a todas las personas, colectivos, asociaciones, centros educativos, personal técnico y trabajadores municipales que han contribuido a hacer posible este proyecto y a consolidar las iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible en el municipio.

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La concesión del premio coincide con una nueva edición de la Setmana Europea de la Mobilitat en Senyera, que contará con actividades educativas, culturales y participativas dirigidas a promover el desplazamiento a pie, la movilidad activa y el uso sostenible del espacio público. El ayuntamiento considera que este reconocimiento constituye un estímulo para continuar avanznado en la construcción de un municipio “más saludable, accesible, habitable y preparado para los desafíos del futuro”.