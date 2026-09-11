Las mujeres pintan mucho en Alberic: cinco reconocidas muralistas transformarán calles y fachadas en el V ArtAlberic

Las calles y fachadas de Alberic se preparan para transformarse, una vez más, en un colosal museo al aire libre, pero en esta ocasión lo harán bajo una perspectiva exclusivamente femenina. Del 6 al 9 de mayo de 2027, la localidad valenciana celebrará la quinta edición del certamen de muralismo ArtAlberic, un evento que, según ha anunciado el Ayuntamiento de Alberic, "concentrará plenamente a mujeres y tratará sobre la herencia inmaterial recibida a través de las familias".

Tal y como destaca el consistorio, con esta nueva convocatoria "Alberic volverá a convertirse en epicentro del arte urbano español, concentrando obras de gran valor artístico en las calles". Y no es para menos, pues el cartel reúne a cinco figuras de primer nivel procedentes de España, Portugal y Francia, que dejarán su impronta, reflexiones y talento en los muros del municipio.

Maia Diéguez es MaríaDie, la primera mujer en dirigir el festival Meeting of Styles España. / Levante-EMV

Desde Portugal llegará Daniela Guerreiro (Faro, 1992), cuyas pinturas figurativas exploran la vulnerabilidad, el cuidado colectivo y la identidad a través de retratos crudos que cuestionan las normas sociales. La artista lusa destaca por su dominio del juego de luz, la sombra y el color saturado, creando narrativas profundamente arraigadas en la autoaceptación y la resiliencia.

Lluïsa Penella i Pons, artista e investigadora valenciana, crea con su obra lazos entre paisaje, territorio, ecología e identidad. / Levante-EMV

El talento nacional estará fuertemente representado. Por un lado, la andaluza María García-Diéguez, conocida en el circuito como MaríaDie, aportará su dilatada trayectoria de reconocimiento internacional que navega entre el muralismo, el grafiti y el tatuaje. Afincada en Granada, hizo historia en 2023 al convertirse en la primera mujer en dirigir el festival Meeting of Styles España y ha cosechado importantes nominaciones a los mejores murales del mundo, con un estilo vibrante y de gran formato que queda patente en sus obras. Junto a ella, la valenciana Lluïsa Penella i Pons, artista e investigadora, activará la memoria colectiva local. Su obra, plasmada en numerosos momentos de creación, investiga los profundos lazos entre paisaje, territorio, ecología e identidad y entiende el arte público como un "dispositivo de mediación cultural y herramienta de transformación simbólica del espacio".

La valenciana la Nena Wapa es pionera en el arte urbano femenino y fundadora del grupo Fatal Maris en 2009. / Levante-EMV

Completando la cuota valenciana, Raquel Ruiz, artísticamente La Nena Wapa Wapa (Valencia, 1977), desplegará su inconfundible estética. Pionera en el arte urbano femenino como fundadora del grupo Fatal Maris en 2009, su técnica se ha especializado en el uso de plantillas en blanco y negro. Define su estilo como "retro y victoriano, con pinceladas surrealistas", un trazo definido y armonioso con el que aborda el concepto de feminidad dejando interpretaciones abiertas al espectador.

La francesa Margot Margay busca integrar sus obras en el entorno natural y arquitectónico. / Levante-EMV

El toque de conciencia ambiental lo pondrá la francesa Margot Margay (Grasse, 1990). Con un pasado como guía naturalista en México, su obra busca siempre el trabajo mano a mano con los habitantes locales para destacar "su historia, su cultura, su identidad, sus retos". Margay se caracteriza por una constante voluntad de integrar sus obras en el entorno natural y arquitectónico, adaptándose a los soportes con una visión profundamente humanista.

El mural de Julieta XLF en la calle Càrcer de Alberic fue uno de los candidatos a mejor obra de arte urbano de 2023. / Levante-EMV

Este certamen, ya consolidado tras cinco años en activo, apuntala un ambicioso proyecto de revitalización cultural y puesta en valor del patrimonio que el Ayuntamiento de Alberic impulsó en 2021. En sus cuatro ediciones anteriores, 25 artistas internacionales han dejado su huella en las paredes del pueblo, convirtiendo estos gigantescos lienzos en un potente atractivo turístico y generando un renovado paisaje urbano. El impacto de la iniciativa municipal es innegable: obras de ediciones pasadas, como las de ‘Sabotaje al Montaje’ en 2022 o ‘Julieta XLF’ en 2023, ya lograron colarse entre las nominaciones españolas a Mejor Mural del Mundo por la prestigiosa plataforma Street Art Cities y atraen las miradas de la comunidad de aficionados al arte urbano hacia esta población de la Ribera, una de las capitales del muralismo al aire libre.