La reparación de la cubierta del Palau de Alzira para evitar goteras costará 2,5 millones y no paralizará la actividad deportiva

Las obras de reparación de la cubierta del Palau d’Esports de Alzira, una intervención necesaria para evitar las goteras que tan mala imagen han proyectado de la ciudad en partidos del Alzira FS, costarán finalmente más de 2,5 millones de euros y durante su ejecución, que está previsto que arranque a final de mes, no se paralizará la actividad deportiva en el recinto.

El ayuntamiento ha detallado que la mercantil Abala Infraestruturas, SL, será la empresa que realice los trabajos tras la adjudicación por parte de la empresa pública Tragsa, con una inversión total de 2.544.412,88 euros. Esta actuación se enmarca en las intervenciones derivadas para reparar daños causados por la dana de octubre de 2024 en infraestructuras e instalaciones municipales.

El proyecto técnico prevé una rehabilitación integral del techo del Palau que contempla el desmontaje de la chapa deteriorada, la instalación de una barrera de vapor, aislamiento término de lana de roca, un nuevo sistema de cubierta panel sandwich con chapa perfilada de aluminio y la renovación completa del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales. Asimismo, se dotará al pabellón de medidas de seguridad permanente como líneas de vida y pasarelas de circulació para los trabajos futuros de mantenimiento.

El concejal de Deportes y Obras e Infraestructuras Públicas, Vicent de la Concepción, ha valorado positivamente la adjudicación y querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los clubes, deportistas y escuelas deportivas de la ciudad. “La ejecución de estas obra, que supera los 2,5 millones de inversión, no paralizará el uso habitual del Palau d’Esports. Hemos coordinado los trabajos en la cubierta para que sean compatibles con la actividad diaria, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios y permitiendo que la práctica deportiva continúe con normalidad”.

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De la Concepción ha remarcado la importancia del apoyo institucional recibido: “Desde el ayuntamiento queremos agradecer una vez más al Gobierno de España su aportación y compromiso parque el techo esta instalación municipal sea reparado con las máximas garantías”. Los trabajos se prolongarán durante ocho meses.