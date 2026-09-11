La retirada de todos los contenedores de una urbanización de Alzira con 130 viviendas indigna a los vecinos

La supresión de los dos últimos puntos de recogida de basura en el interior de la urbanización Sant Bernat de la Murta Alzira, un núcleo residencial con alrededor de 130 viviendas en el que muchas familias viven durante todo el año, ha indignado a los residentes. El ayuntamiento ha trasladado los contenedores de recogida desde principios de semana a la parte trasera del cementerio y los camiones ya no suben a la colonia. Este cambio provocó la celebración este jueves de una asamblea extraordinaria de la asociación de vecinos, en la que se evidenció el malestar, y en la que se acordó como primer paso presentar instancias y quejas al ayuntamiento por escrito para que reconsidere esta decisión.

Habitáculo de los contenedores ya vacío en el interior de la urbanización. / Levante-EMV

“Antes teníamos cuatro puntos en los que depositar la basura que después redujeron a dos y ahora nos hemos quedado sin ninguno y nos tenemos que desplazar casi tres kilómetros. Estamos mirando cómo podemos hacer fuerza para que al menos nos respeten los dos puntos de recogida que teníamos”, comenta el presidente de la asociación, Faustino Andújar. El concejal de Servicios para la Ciudad, Enrique Montalvá, replica que el cambio responde a una petición formal de la propia asociación y se muestra abierto a devolver los contenedores siempre y cuando los vecinos aporten un informe favorable de Medio Ambiente, un extremo que los vecinos consideran improbable.

Cartel que anuncia la clausura temporal. / Levante-EMV

Un cartel en los puntos de recogida que había en la urbanización anuncia su clausura “provisional” desde el 7 de septiembre, aunque la inversión realizada por el ayuntamiento para habilitar el nuevo punto de recogida, unos 30.000 euros, augura que no hay marcha atrás. El edil se muestra convencido de que cuando los vecinos comprueben que la urbanización “queda libre de ruidos, de tráfico de camiones, de residuos y olores” asumirán el cambio con agrado. “Hemos gastado un dinero para darles servicio y sacar de la urbanización el peligro, el ruido, los olores y que puedan reciclar plástico, vidrio, materia orgánica e incluso la poda”, incide Montalvá, que se muestra dispuesto a reunirse con los vecinos para explicar el cambio. “No me he negado nunca, pero me lo tendrán que decir ellos”, señala.

El presidente de la asociación de vecinos, por su parte, recuerda que hace unos meses se trasladaron los contenedores que habían junto a la zona deportiva de la urbanización a la acera de enfrente por la proximidad de unos pinos. Las quejas de la propietaria de la vivienda más próxima provocó varias conversaciones entre la colonia y el consistorio y, tras una negativa inicial, la asociación pidió que “provisionalmente” los contenedores se trasladaran al cementerio “hasta que nos dieran permiso para cortar los pinos”, señala Andújar, que defiende que se hablaba sólo de los basureros ubicados a la entrada de la urbanización, pero no de los ubicados en el centro cívico, en la parte alta. “Luego recapacitamos y dijimos que no porque estaba muy lejos”, incide el portavoz de los vecinos, que considera que el ayuntamiento podía haber acondicionado un punto de recogida en Sant Bernat y la instalación de basureros ignífugos con menos dinero del invertido en el cementerio. “Somos la única urbanización de Alzira en la que no podemos tener contenedores”, señala Faustino Andújar, que considera que este hecho un agravio comparativo. “Estamos pagando un IBI muy superior para no tener servicios”, comenta.

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Enrique Montalvá defiende que la traslado de los contenedores responde precisamente a la solicitud que realizó por escrito la asociación. “Hemos hecho lo que nos han pedido con humildad y cortesía y se lo puedo explicar, en UCIN siempre trabajamos escuchando a los vecinos. Estoy seguro de que cuando lo prueben les gustará, porque incluso tiene ahora un horario mayor para dejar los residuos. Si Medio Ambiente dice que cumple la Ley Forestal, se los vuelvo a poner arriba, pero ese informe lo tienen que aportar ellos”, señala edil.