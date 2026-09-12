Alerta en el río Magro por la aparición de montañas de espuma y peces muertos en Llombai

Regantes y vecinos de Llombai y Alfarp han dado la voz de alarma por la aparición de enormes montañas de espuma en el río Magro y las acequias que utilizan sus aguas. Las imágenes no dejan lugar para la duda: la espuma que desde el pasado viernes ha empezado a aparecer en el cauce alcanza dimensiones considerables en algunos puntos, especialmente río abajo.

Los vecinos desconocen el motivo de la aparición de estas montañas de espuma blanca pero temen que se trate de algún tipo de vertido realizado aguas arriba o bien en algún barranco que conecte con el río. De lo que no tienen duda es de que la fuente de la espuma es el río: "Hay espuma en el río y en las acequías río abajo, por lo que es evidente que lo que haya sucedido ha pasado más arriba y es aquí (en Llombai y Real) donde estamos viendo aparecer lo bloques de espuma".

La situación preocupa, y mucho, a los regantes de ambos municipios puesto que el agua procedente de la red de acequias la emplean para el riego de los cultivos y el último hallazgo realizado el sábado por la mañana ha hecho saltar todas las alarmas. Y es que 24 horas después de que se detectara la aparición de la espuma en varios puntos del río y de las acequias, ya se han detectado también la aparición de peces muertos en el Magro. Este hallazgo confirma, según los vecinos, la presencia de contaminantes o residuos sin tratar en el agua, que además de provocar la aparición de espuma, estarían también matando a los peces.

"Es muy grave", lamenta un agricultor que lleva desde el viernes viendo cómo la espuma se acumula junto a su propiedad: "No sabemos qué ha pasado ni qué producto ha provocado esto, lo que sabemos es que hay mucha espuma y ahora que están muriendo peces y eso no es bueno".

Por eso, el presidente de la comunidad de regantes de Alfarp, Gerard Donat, ha decidido cortar el agua de riego hasta saber el origen de la espuma y si tiene o no algún tipo de contaminante. En Llombai no utilizan este agua pero en Alfarp y Catadau sí y, por eso, han optado por extremar las precauciones hasta tener los análisis y saber qué ha provocado la aparición de la espuma: "Hemos prohibido el riego a primera hora, en cuento hemos detectado la espuma. Está todo lleno. En algunos puntos desborda las acequias y la espuma salta a las parcelas".

Junto con el resto de comunidades de regantes afectadas por este vertido, la de Alfarp reconoce que se pondrá en contacto con la Confederación Hidrogáfica del Júcar (CHJ) para pedir más información y conocer las causas de la espuma. En cuanto hasta cuándo permanecerán cerradas las acequias para el riego, Donar insiste en que no volverán a autorizar el riego de las explotaciones hasta tener los resultados del agua y comprobar que el suministro es seguro para los cultivos.

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Posibles hipótesis

Aunque por el momento los regantes desconocen qué hay detrás de esta espuma, confirman que sí tienen alguna sospecha o hipótesis. Apuntan a que hace unos días se incendió una nave industrial en el término municipal de Montserrat y no descartan que como consecuencia de este suceso algún producto o vertido procedente de la combustión o de algún depósito afectado por las llamas haya llegado por filtraciones o de forma directa por arrastre al río Magro y de ahí al azud de Llombai y a la red de acequías y riego.