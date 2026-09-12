Alzira y Tavernes se miden en partido oficial 20 años después
El equipo azulgrana disputa su primer encuentro como visitante contra el equipo que dirige su extécnico Carlos Sapiña
El Alberic juega también el domingo por la tarde en Gandia
Veinte años después, la UD Alzira y la UE Tavernes vuelven a verse las caras en partido oficial en el Municipal de Tavernes. Dos clubes que han unido su pasado reciente por ser los lugares de formación de Carlos Espí ya que llegó a la UD Alzira procedente del conjunto vallero. El domingo a las 18 h. saltarán al terreno de juego con varios ex en las respectivas filas. En el Alzira, dos piezas importantes del conjunto 'rotget', el meta Xumi y el ariete Adrià Sabater así como el técnico Javi Pons, que logró el título de liga con los de la Vall hace una década, donde tenía a sus órdenes a su ahora segundo entrenador, David Juárez.
Los valleros están dirigidos por quien fuera entrenador alzirista el año pasado, Carlos Sapiña. En el equipo ‘rotget’ están Palomares, Javi Llario -hermano del ahora azulgrana, Carles-, Aarón y Edu Alberola, así como los canteranos de Venecia Pelegrí, Pablo Nadal, Marc Talens, Toni, Erik y Miguel Moreno.
El Tavernes es un equipo compacto que aún conserva 14 jugadores de la temporada pasada. “Es un año en el que ha habido que ir renovando parte de la hornada de jugadores canteranos que abastecían al equipo”, comenta Carlos Sapiña. Los rojillos han de aparcar por el momento la emoción del sorteo de Copa del Rey que les ha emparejado en la fase previa con el Maracena granadino, tras ser el año pasado campeones de la Nostra Copa. De superar esta ronda se enfrentarían a un equipo de Primera División, “pero ahora hemos de centrarnos en el partido del domingo, que será muy complicado, contra uno de los favoritos del grupo”, indica el cullerense. La derrota en Santa Pola conllevó también la pérdida por sanción de Joan Brines y por lesión de Marc Talens. Además, están lesionados para varias semanas o meses Román, Joan Talens y Pepe Peris.
Por su parte, en el Alzira siguen siendo baja Alaa, que el lunes volverá a entrenar, Carles Llario -quien puede volver al trabajo en dos semanas-, Llorenç y Navalón, con meses de recuperación por delante. El último fichaje, Iván Albert, es duda “ya que le falta adaptación física”.
El Alberic jugará a la misma hora en Gandia.
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