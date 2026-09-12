Carcaixent abrirá de forma regular su joya gótica para evitar que la humedad dañe sus valiosas pinturas

La ermita gótica de Carcaixent volverá a abrir sus puertas para visitas y la celebración de actos pero, sobre todo, para combatir la humedad que amenaza la conservación de las valiosas pinturas.

Los expertos de la Universitat Politècnica de València responsables de la restauración y estudio de las pinturas góticas de la ermita de Sant Roc de Ternils urgieron al Ayuntamiento de Carcaixent a programar la apertura periódica del templo para evitar el deterioro de las pinturas, tanto la imagen de la Última Cena ya restaurada como el resto de elementos en los muros que aún quedan por recuperar, en un exhaustivo estudio científico-técnico, que avala la importancia de este patrimonio , y el consistorio ha recogido el guante.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha anunciado tras la reunión mantenida esta semana con la jefa del servicio de Cultura de la conselleria y el inspector de arqueología -a la espera de una visita de los técnicos de la Generalitat en los próximos días- la voluntad de destinar una persona para abrir la ermita tres horas al días, tres días a la semana, y la previsión de “volver a poner en uso este edificio” con la recuperación de visitas y la celebración de bodas que paralizó la dana. “Si está cerrada es un problema”, comenta Almiñana mientras señala que, paraleamente, se trabajará en un proyecto para deshumificar el interior.

Gran valor del interior y el exterior

El ayuntamiento es consciente del “gran valor patrimonial” tanto de las pinturas que alberga la ermita de Ternils como los restos de una calzada localizados junto a esta joya gótica -los estudios se centran en determinar si puede tratarse de la Vía Augusta romana o de una ramificación- y con el objetivo de proteger el patrimonio se ha impulsado una actuación coordinada entre ayuntamiento y conselleria para ampliar la intervención. Por un lado, con actuaciones en el interior para acabar con la humedad “y poder seguir con la segunda fase del proyecto para descubrir las pinturas” y, por otro, la ampliación de las excavaciones arqueológicas en el exterior para poder establecer la cronología del camino histórico. Almiñana también anunció la elaboración de un plan director para acometer estos trabajos.

Recientemente se ha publicado un exhaustivo estudio científico-técnico, liderado por los investigadores Isidro Puig Sanchis, María Antonia Zalbidea Muñoz y Miquel Àngel Herrero-Cortell, de la Universitat Politècnica de València (UPV), que ha desvelado los secretos materiales, la técnica y la cronología precisa del conjunto pictórico de la Última Cena que ocupa uno de los muros de la ermita de Sant Roc, y que cuestiona viejos tópicos sobre la austeridad del arte mural en el antiguo Reino de Valencia.

La investigación se ha hecho hueco en las páginas de la revista académica de referencia “De Medio Aevo”, y aborda la escena de la Última Cena y las dos figuras de su registro inferior (que podrían ser los santos protectores Abdón y Senén) situadas en el muro del Evangelio. A través de un enfoque interdisciplinar que combina análisis histórico-artístico, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido con microanálisis elemental y datación radiocarbónica por Carbono 14, los investigadores han logrado reconstruir la factura original de la obra frente a los estragos de la degradación y las intervenciones posteriores.

La amenaza de la capa freática

La ermita se encuentra por debajo del nivel y en un entorno donde la capa freática está muy alta. A lo largo de los siglos ha sufrido las avenidas y arrastres de tierras procedentes del Júcar y en los años 80 del siglo pasado “estaba sepultada”, indica el exconcejal de Cultura de Carcaixent, Pasqual “Boqueta” Pastor. Posteriormente se construyeron taludes a su alrededor para evitar nuevas sedimentaciones. La restauración del conjunto pictórico de la Santa Cena, concluida en 2023, puso en evidencia los efectos de la humedad como agente de deterioro, tal y como han constatado los expertos de la UPV en el estudio realizado sobre este trabajo. Los problemas de humedad son “grandes, ya que en toda la construcción y los paramentos existen evidencias de filtraciones de agua desde las cubiertas en forma de chorros sobre las capas de cal”, indican. Y detallan que se encontraron las pinturas en “un lamentable estado de conservación”, con “eflorescencias” a causa del exceso de humedad, un hecho que califican de “muy peligroso porque el pigmento pasa a ser un polvo que poco a poco va cambiando incluso el aspecto de las pinturas”.

"Con la dana la situación ha empeorado"

La restauradora Tona Zalbidea no oculta su temor a ese exceso de humedad: “La humedad es muy grande, es lo que más miedo da. La ermita está muy cerrada y el nivel freático está alto. Incluso nos descalzábamos para entrar a trabajar. Con la dana la situación ha empeorado. El principal riesgo es la creación de microcristales y la separación de las capas de mortero y pigmentos. Y podrían incluso llegar a caer. Hay que rebajar la humedad como sea”, comenta, mientras incide en que las tareas importantes a realizar son restaurar el resto de las paredes, propiciar una mayor ventilación y preservar el conjunto de las humedades.

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Pasqual “Boqueta” detalla que el único canal de ventilación de la ermita es una pequeña ventana sobre la puerta de acceso. “La única ventilación que tiene es esa oquedad. Patrimonio dijo que mientras no se quiten todas las humedades no se restaura nada más en el interior”, comenta este pintor local, que no duda en destacar que este conjunto patrimonial “tiene un potencial enorme y se podría aprovechar con fines turísticos o de investigación”.