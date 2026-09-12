La Ribera es el área de salud con más urgencias en Atención Primaria pese a ser la octava en población

El Departamento de Salud de la Ribera es el área que más urgencias atiende en sus centros de salud de toda la Comunitat Valenciana. Según los datos oficiales de la Memoria de Gestión de 2025, los ambulatorios de la comarca registraron 606.149 consultas en los Puntos de Atención Continuada (PAC) durante el último año. Las atenciones de urgencia representan el 21,7% de todas las visitas a la Atención Primaria en la comarca. Es el porcentaje más alto de todo el sistema sanitario autonómico. Supera de largo la media de la Comunitat Valenciana, que se sitúa en el 13,8%. La diferencia es todavía más evidente si comparamos el departamento de la Ribera con otros. Por ejemplo, en el área de València-Dr. Peset, las urgencias solo suponen el 6,5% de las visitas, y en el departamento de Elx-Crevillent este porcentaje cae hasta un mínimo del 3,2%.

Llama la atención, también, si relacionamos estas cifras con el volumen de población de cada área de salud, ya que el Departamento de Salud de la Ribera es la octava en cuanto a población atendida, con un total de 279.826 tarjetas SIP en 2025.

Dentro de este enorme volumen de emergencias, el personal de enfermería de la Ribera asume una carga de trabajo sin igual en todo el territorio valenciano. En la Ribera, el personal de Enfermería de atención continuada se hizo cargo directamente de 255.002 consultas. Ningún otro departamento se acerca a esta cifra. El segundo en la lista de toda la Comunitat es Torrevieja, con 167.299 asistencias de enfermería urgente, muy lejos de los números de la Ribera. Por su parte, los médicos de atención continuada de la Ribera atendieron las 351.147 urgencias restantes.

Menos ambulatorios que Sagunto

Fuentes del área sanitaria de la Ribera atribuyen estas cifras a la amplia red de centros de salud y unidades de Atención Primaria del departamento, así como al alto volumen de población. “Somos uno de los departamentos con más centros de Atención Primaria”, destacan. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la red de centros y de sus unidades de apoyo, la Ribera contabiliza 11 centros de salud y 26 consultorios, por debajo de otras áreas de menor población como por ejemplo, Sagunt, con 10 centros de salud y 49 consultorios para 173.836 tarjetas SIP. Defienden que la asistencia de urgencia al centro de salud “es más bueno que malo” y evita colapsar las urgencias hospitalarias.

Sin embargo, desde el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP), estos datos confirman “de forma directa que los pacientes eligen cada vez más la vía de urgencia en lugar de pedir una cita normal con su médico”, considera su portavoz, Pedro García. Es un síntoma de que “la Atención Primaria está fallando”. “En su momento ya dijimos que había déficit de médicos: 51 personas habían dejado su plaza en la Ribera y 60 se habían jubilado”. “Es verdad que las plazas se cubrieron, pero con profesionales sin formación específica ni especialidad”, lo que ha incrementado la “falta de confianza hacia su médico de familia y la solicitud de segundas opiniones en el hospital", denuncia. A eso suman “la demora en obtener cita con el médico de cabecera”. Aunque este dato no figura desglosado en la memoria de gestión, desde el SIMAP se apunta a que está por encima de la media autonómica, de 6,05 días.

La Ribera no solo es la primera en consultas de urgencia en los ambulatorios, sino que marca una gran distancia con el segundo departamento con más urgencias, que es València-Arnau-Llíria con 511.813 consultas. De hecho, la comarca asume casi el 10% de todas las urgencias de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana, que en 2025 sumaron un total de 6.469.735 atenciones.

Cuarta área en volumen de consultas ordinarias

A lo largo de 2025, las consultas ordinarias o programadas sumaron 2.188.263 visitas en la comarca, lo que la coloca en el cuarto puesto en volumen de atenciones, por detrás de tres departamentos de la ciudad de València (General, Arnau y Clínico). El peso principal de este trabajo diario recayó en los médicos de familia, con 1.073.163 consultas, y en la enfermería comunitaria, con 872.870 atenciones en horario normal. A esto se sumaron 171.248 consultas de los especialistas en pediatría, 48.044 visitas atendidas por las matronas y 22.938 intervenciones realizadas por los trabajadores sociales. Si sumamos ambos canales, la Atención Primaria de la comarca soportó un total de 2.794.412 consultas en solo un año. Para hacer frente a esta demanda diaria, el departamento comarcal dispone de 166 médicos de familia, 185 profesionales de enfermería y 43 pediatras, lo que indica que cada médico atiende a una media de 1.389 pacientes asignados, cada enfermera a 1.352 y cada pediatra a 828 menores.

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Fuentes del departamento de la Ribera aseguran que “se cumple el ratio de médico por habitante, de entre 1.200/1.300 pacientes”. Y destacan el “esfuerzo por contratar personal: las vacantes en Primaria están todas cubiertas en el último año”. Por su parte, el SIMAP mantiene su reivindicación de que “hace falta otro hospital” y considera que la dirección del departamento de salud “debería analizar la Memoria de Gestión de 2025 con detenimiento” tras constatar el “crecimiento exponencial” de las urgencias en los centros de salud y también en el hospital.