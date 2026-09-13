La australiana Sara Isabelle Ispas gana el concurso internacional de violín de Cullera para jóvenes talentos

La octava edición del Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’ ya conoce su ganadora: Sara Isabelle Ispas. La joven violinista de Australia triunfó con una espectacular interpretación del "Concierto para Violín en Re mayor, op. 35" de Tchaikovsky acompañada por la Orquesta de València.

Sara Isabelle Ispas. / Levante-EMV

El segundo premio del certamen ha recaído para la china Xiaozhuo Wang, quien eligió el "Concierto para Violín nº1 en *Fa# menor, op. 14" de Wieniawski. Una actuación que los asistentes a la gran final también quisieron reconocer con el Premio Especial del Público.

Xiaozhuo Wang. / Levante-EMV

El tercer lugar de esta edición ha estado para la singapurense Madeline Goh, quién tocó el "Concierto para Violín en Mí menor, op.64" de Mendelssohn.

Madeline Goh. / Levante-EMV

Las cuantías de los premios en este octavo certamen han sido las siguientes: el primer premio está dotado con 6.000 euros; el segundo, con 4.000 euros; el tercero, con 3.000 euros; y el premio especial del público, con 1.500 euros. Además, los cinco semifinalistas que no han participado en la final han recibido 600 euros.

Mientras el jurado deliberaba, la audición de clausura fue a cargo de la soprano cullerenca Maria Angel Osa, quien con su voz cautivó al público con obras de ópera y zarzuela.

Cullera, sede del ‘mundial’ de las promesas del violín

Este año, ha sido la edición más internacional desde que nació este concurso para jóvenes violinistas. De hecho, han participado 50 músicos de 23 países diferentes procedentes de Europa, Asia, América y Oceanía: España, Alemania, Rumanía, Eslovenia, Bielorrusia, Rusia, Francia, Ucrania, Polonia, Armenia, Portugal, Italia, Noruega, Turquía, Corea, China, Japón, Taiwán, Singapur, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Australia. Una dimensión tan internacional que ha convertido el acontecimiento en el ‘mundial’ de las promesas del violín.

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CullerArts se ha consolidado como un escenario de excelencia musical y un punto de encuentro para jóvenes intérpretes procedentes de todo el mundo, a la vez que acontece una plataforma para impulsar y proyectar la carrera de nuevos talentos. Para los jóvenes virtuosos del violín, el Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’ es ya una cita de referencia y una oportunidad para enriquecer su currículum y abrirse camino en el ámbito de la música clásica internacional.