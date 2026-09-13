Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent

El Tribunal de Instancia de Alzira, plaza nº 5, ha decretado prisión provisional para el autor del apuñalamiento de una mujer de 44 años, de origen peruano, que el pasado lunes había acudido a una entrevista de trabajo como cuidadora de una persona mayor en Carcaixent y fue encontrada por unos vecinos herida y pidiendo socorro, ya de noche, en la Pujada de Maseres, una zona rural en las inmediaciones del cementerio municipal.

Una investigación a contrarreloj de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que asumió el caso llevó a los agentes hasta València ciudad, donde el presunto autor había huido tras la agresión, y donde fue localizado y detenido el martes por la noche, es decir, apenas 24 horas después de los hechos. El acusado, de 33 años y de nacionalidad colombiana, está investigado por un delito de asesinato en grado de tentativa. En su día formó parte del ejército en Colombia.

El juzgado ha asumido la tesis de los investigadores de la Guardia Civil, que considera que hubo premeditación en la agresión, de ahí la calificación inicial. Además, según ha podido saber Levante-EMV, una de las puñaladas recibidas impactó en el cuello y podía haber tenido consecuencias muy graves. La víctima presentaba cinco heridas de arma blanca, algunas de ellas en las manos en un intento de defenderse y que podrían comprometer la movilidad de estas extremidades. Al parecer, el cuchillo se rompió durante la agresión.

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El detenido pasó el viernes a disposición judicial y la autoridad decretó prisión provisional. Se desconoce el motivo de la agresión aunque, al parecer, sí se ha podido conformar que el detenido contactó con la víctima a través de un anuncio publicado en el que se ofrecía como cuidadora.