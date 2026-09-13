Rescatan a un caballo atrapado en un estanque en Cullera

Un operativo de rescate poco habitual ha obligado a intervenir este sábado por la tarde a los bomberos del Consorcio Provincial de València en Cullera, donde un caballo tuvo que ser rescatado este de las aguas del Estany de Cullera después de quedar atrapado en una zona del humedal próxima a la carretera CV-603, en las inmediaciones del acceso al Piló. La intervención movilizó a numerosos efectivos y terminó con la activación del helicóptero de rescate ante la imposibilidad de sacar al animal por tierra.

La alerta se recibió alrededor de las 13.56 horas a través del teléfono 112, que comunicó la presencia de un equino dentro del agua. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los equipos Q4 y Q5 de bomberos, que comprobaron la veracidad del aviso y localizaron al animal, un caballo de capa marrón, en el interior del Estany.

El terreno complicó el rescate

Los efectivos comprobaron que el equino se encontraba en una situación comprometida, ya que no podía salir por sus propios medios de la zona en la que había quedado atrapado. Tras las primeras actuaciones, los bomberos realizaron las gestiones necesarias para localizar a su propietario, que acudió al lugar y confirmó que se trataba de su animal.

La primera opción fue intentar realizar el rescate con medios terrestres. Para ello, los bomberos colocaron un arnés al caballo y trataron de arrastrarlo mediante una cuerda hasta una zona segura. Sin embargo, las características del terreno y la posición del animal hicieron imposible completar el rescate por este procedimiento.

Momento del rescate de un caballo atrapado en un estanque en Cullera. / Consorcio Provincial Bomberos de Valencia.

Ante esta situación, los servicios de emergencia optaron por movilizar el helicóptero de rescate. La operación requirió previamente estudiar las condiciones y determinar la forma más segura de intervenir para evitar causar daños al animal y garantizar, al mismo tiempo, la seguridad de los propios efectivos.

Finalmente, el dispositivo aéreo consiguió extraer al caballo del agua y ponerlo a salvo, quedando posteriormente bajo la responsabilidad de su propietario.

Un operativo complejo

La actuación puso de manifiesto la complejidad de intervenir en un entorno como el Estany, donde las condiciones del terreno dificultaron notablemente el rescate. La intervención de los bomberos, primero intentando acceder y sacar al animal con medios convencionales y posteriormente coordinando la movilización del helicóptero, resultó determinante para culminar con éxito una operación que se prolongó hasta conseguir poner al equino fuera de peligro.

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El incidente generó expectación entre las personas que se encontraban en las proximidades del humedal, especialmente por la presencia del helicóptero durante la fase final del rescate. El animal pudo finalmente regresar con su propietario tras una intervención en la que los equipos de emergencia desplegaron distintos recursos hasta encontrar la solución adecuada.