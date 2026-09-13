Sueca enciende los fogones del Concurso Internacional de Paella
El parque del paseo de la Estación acoge desde primera hora el ambiente de la gran cita gastronómica, que reúne a cocineros de distintos países en torno al plato más universal de la cocina valenciana
El jurado degustará este año las paellas en el comedor del colegio Carrasquer, una de las novedades de una jornada que vuelve a convertir a Sueca en capital mundial del arroz
Sueca ya huele a leña, arroz y tradición. Los primeros fogones del Concurso Internacional de Paella Valenciana han comenzado a calentar desde primera hora el parque del paseo de la Estación, convertido un año más en el epicentro de una de las citas gastronómicas más importantes de la Comunitat Valenciana.
La zona de cocción ha empezado a llenarse de actividad conforme los participantes preparan sus puestos, organizan los ingredientes y encienden los fuegos sobre los que deberán elaborar sus paellas. El movimiento de cocineros, equipos de apoyo y organización anticipa una jornada en la que la competición y el ambiente festivo volverán a compartir protagonismo.
Durante las próximas horas, los concursantes tendrán que demostrar su dominio de una receta que, pese a su aparente sencillez, exige precisión en cada una de sus fases: desde el sofrito y la incorporación de los ingredientes hasta el control del fuego, el caldo y el punto final del arroz. Todo ello bajo la mirada de un jurado encargado de valorar las elaboraciones y decidir quién merece suceder a los ganadores de anteriores ediciones.
Una edición con novedades
Una de las principales novedades de este año se encuentra precisamente en el escenario reservado para la valoración. El jurado abandonará la zona de cocción para degustar las paellas participantes en el comedor del colegio Carrasquer. El cambio busca facilitar el proceso de cata y ofrecer a los integrantes del jurado un espacio adecuado para analizar con tranquilidad las diferentes elaboraciones.
Mientras tanto, el parque del paseo de la Estación concentra ya buena parte de la expectación. Los primeros aromas comienzan a extenderse entre los asistentes y el tradicional paisaje de trípodes, paelleros, leña y paellas va tomando forma.
Cuna de la paella
Sueca vuelve así a reivindicar su condición de cuna de la paella y a proyectar internacionalmente una tradición vinculada históricamente al arroz y a los campos de la Ribera Baixa. Cocineros llegados desde diferentes procedencias se enfrentan durante esta jornada al reto de interpretar uno de los platos más reconocibles de la gastronomía valenciana sin perder de vista sus raíces.
La competición apenas acaba de comenzar, pero el ambiente ya deja claro que la paella vuelve a ser la gran protagonista de la jornada en Sueca.
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