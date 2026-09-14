El Alzira se impone al Tavernes en otro final de infarto (1-2)

Nuevo final de infarto para los aficionados de la UD Alzira que volvieron a pasar de celebrar una goleada a acabar pidiendo la hora. El conjunto azulgrana ganó 1-2 en Tavernes y sigue colíder del grupo sur de Lliga Comunitat junto a Novelda Unión, Thader y Benidorm. El Alberic podía haber estado en el grupo de privilegiados pero finalmente se le escapó el 0-2 que tenía de renta y vio cómo el Gandia le empataba a dos.

El conjunto alzirista jugaba en Tavernes veinte años después de su último partido oficial en un partido con varios ex de ambos equipos. Por los azulgranas se alineó Xumi en portería y Adrià Sabater en la delantera, así como el entrenador y segundo, que militaron en el Tavernes hace una década, en la que fueron campeones de Preferente. Javi Pons, que volvió a dirigir el partido desde la grada, jugó con Xumi; Javi Martínez, Leuko, Euse, Marcos Castells; Germán, Soria, Javi López, Charly; Adrià Sabater e Iván Ferrer.

Los ribereños dominaron por completo la primera parte. Controlaban el juego e impedían que los rojillos llegaran con peligro a la portería de su excompañero Xumi. A los cinco minutos, Iván Ferrer tuvo la primera ocasión con un disparo desde la media luna que pegó al palo. Nueve después, Charly puso un centro que se envenenó y fue cerca del larguero. Superado el cuarto de hora, Saba no llegó a rematar un centro desde la derecha y Ferrer, en el segundo intento consiguió el 0-1. Trece minutos después, de nuevo, desde la derecha llegó otro centro raso de Germán que Iván Ferrer remató a placer. Cumplido el tiempo reglamentario, Marcos Castells estrelló un libre directo al palo y de poder conseguir el 0-3, Xumi impidió el 1-2. Carlos se hizo con un balón suelto y encarará al portero de Simat, que rechazó con el pecho.

En la segunda parte todo cambió. Los alziristas ya no estaban fluidos en ataque, sin llegadas por bandas, sin centros ni disparos a puerta. Los ataques eran contados y en el 14, Charly penetró por la izquierda pero no centró y chutó directamente alto. A continuación, llegaron los primeros cambios: Domi y Traver por Javi López y Charly, para dar más músculo en medio del campo. Minutos después se retirarían Saba e Iván Ferrer por Joan Sabater y Aguilar. El joven Sabater dio más impulso a la banda. Los valleros no ponían en excesivas complicaciones a Xumi pero iban ganando metros. El último cambio fue de Fluixá por Euse. Sin embargo, a cuatro para la conclusión, con un gran lanzamiento de libre directo, el carcaixentí Seral marcó ajustado al palo, balón que Xumi llegó a tocar. Los rotgets siguieron insistiendo hasta que pasaron siete minutos del tiempo reglamentario.

Por su parte, el Alberic estuvo a punto de dar la campanada en el Guillermo Olagüe. Rober Fernández y Kevin pusieron a los franjiverdes con 0-2 en el minuto 35, resultado que mantuvieron hasta el 57, en el que Marc puso el 1-2 y en el 87, Pablo Olivares logró el empate. La igualada deja a los alberiquenses en la quinta plaza, a un punto de los colíderes. El error del asistente de General señalando fuera de juego inexistente al gol de Blasco salvó a los ribereños de volver con una derrota.

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El domingo los alziristas recibirán al Xàbia en el Luis Suñer Picó a las 18’30 h., para no coincidir con el derbi Atleti-Real Madrid ni el Valencia-Real Sociedad. El Alberic también tiene previsto jugar el domingo por el Mig Any faller que celebran en la localidad.