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Benifaió despide al que ha sido su párroco durante 35 años

Una iglesia abarrotada expresa su agradecimiento a Félix Duart tras su jubilación

Javier Camañes tomará posesión como nuevo sacerdote de San Pedro Apóstol el próximo domingo

Los vecinos de Benifaió abarrotaron la parroquia para despedir a Félix Duart tras su jubilación.

Los vecinos de Benifaió abarrotaron la parroquia para despedir a Félix Duart tras su jubilación. / Levante-EMV

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Óscar García

Alzira

La iglesia parroquial de Benifaió acogió el domingo la eucaristía en acción de gracias como despedida al que ha sido durante 35 años su cura párroco, Félix Duart Boluda.

Ante su jubilación, ‘don Félix’ recibió el agradecimiento por parte del pueblo de Benifaió. Una iglesia parroquial abarrotada de vecinos y vecinas que no quisieron perderse la despedida al que ha sido durante más de tres décadas su cura. Félix Duart tuvo palabras de agradecimiento para la toda la comunidad parroquial y para todos los vecinos.

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, junto a miembros de la corporación municipal formaron parte del amplio grupo de vecinos que acompañaron a Félix Duart en el día de su despedida oficial, en un acto en el que también estuvo acompañado por familiares..

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En la misa se anunció que el domingo 20 de septiembre, a las 19:00 h, tendrá lugar una eucaristía para recibir al nuevo párroco de la localidad, Javier Camañes Forés, quien de forma oficial tomará así el relevo pastoral en la Iglesia parroquial San Pedro Apóstol de Benifaió.

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