Caos en la Estació del Nord tras un fallo de tensión: supresión del servicio en las líneas C1, C2 y C6, traslado confuso de viajeros y retrasos medios de 25 minutos

Una avería de infraestructura detectada a las 14:30 horas en la Estació del Nord de València ha ocasionado la suspensión de la circulación en las líneas C1, C2 y C6 de Cercanías. Fuentes de Adif han informado de que se ha producido una falta de tensión a causa del enganchón del pantógrafo de un tren con la catenaria entre la Estació del Nord y la Font de Sant Lluís, donde se ha detectado el fallo. La avería se ha acabado de reparar en torno a las 18:20 horas, cuando se ha recuperado la tensión en la estación central de la capital. Quedan pendientes algunos trabajos, que se reservan para su realización durante horario nocturno, de acuerdo con las mismas fuentes.

La falta de tensión ha obligado a interrumpir la circulación. De acuerdo con la información facilitada por Renfe, a las 15 horas se ha podido restablecer la salida de trenes y el servicio se ha normalizado alrededor de las 15:45 horas. La avería ha provocado retrasos medios de 20-25 minutos en el servicio, han indicado desde la operadora. Además, en el caso de la línea C2 se ha suprimido el tren con salida a las 14:45 horas desde València; en las otras dos líneas, los trenes han ido saliendo con demora. La avería ha provocado también un retraso de 40 minutos en la circulación de un Euromed a Barcelona. Por su parte, los usuarios hablan de retrasos de hasta una hora.

La avería ha generado gran malestar entre los viajeros, ya que se ha producido a una hora de mucho movimiento, con centenares de personas que vuelven a sus casas tras la jornada laboral o una vez acabadas las clases, lo que ha disparado las quejas entre los usuarios: pasajeros ya subidos a los trenes a la espera de que inicie la marcha, cambios de trenes anunciados por la megafonía, con traslados multitudinarios de viajeros de unos andenes a otros para, después, tener que desandar el camino. “A las 14:38 horas he subido al tren de Valencia-Alcúdia de Crespins, que estaba en la vía 3. Como siempre, abarrotado con las luces apagadas y sin el aire acondicionado, era casi imposible respirar. Después de un intervalo de tiempo y sin más aviso nos han hecho bajar porque no iba la unidad y nos han pasado a la vía 22, que iba a Xàtiva. Estaba lleno, aún así hemos subido los que hemos podido y, unos minutos más tarde, nos han dicho que ese tren tampoco funcionaba y que el que salía a Xàtiva estaba en la vía 8. Esto no se puede soportar”, explica uno de los usuarios afectados.

"Estoy muy agotado del tren"

Otro usuario también explica su experiencia: “Primer día de universidad. Estoy muy agotado del tren. Nos han hecho correr a la vía 8. Lo han anulado. Luego a la vía tres. Todos corriendo. No he logrado entrar”. Según explica, en este tren solo había una unidad sencilla. “Luego a la vía 22. He conseguido sentarme. Luego a la vía 8. He corrido mucho para poder subir. He sudado mucho y he logrado subir. Llevo en la vía 8 media hora de pie apretado. Ahora hemos logrado salir. Estamos parados un poco antes de Silla. Espero llegar vivo. Como es el primer día de clase de los universitarios y tienen mucha fuerza, voy con las costillas muy apretadas. El aire acondicionado no da abasto. Desde las 14:20 horas”, contaba cerca de las 16 horas.

“La gente de tres trenes estamos todos en la vía 8”, comunicaba otra viajera a través del grupo de Whatsapp ‘Indignats amb Renfe’ a las 15 horas. A lo que le respondía otra usuaria: “Los trenes no van, hay avería. Han cambiado dos veces de tren. Estamos en la vía 22, la que va a Castellón. Aquí parados”. Y a continuación, informaba: “Ahora han puesto la vía 3”, a las 15:09 horas.

Vista captada por uno de los viajeros de la línea C2 esta tarde: "No cabe ni una cerilla". / Levante-EMV

Diez minutos más tarde, nuevos mensajes por la saturación de los trenes: “Los guardias jurados, ni fu ni fa, y el tren lleno. Y la bicicleta en medio. No cabe ni una cerilla”, se quejaba otra pasajera. A la acumulación de viajeros hay que sumar la subida de bicicletas, que se hace realmente difícil entre tanta cantidad de personas. Dos minutos después otro usuario informaba de un nuevo cambio: “Ahora en la vía 8”.

Todo este trasiego se suma este lunes —día en que se unen a los viajeros habituales los estudiantes universitarios en el inicio del curso— a los inconvenientes expresados esta mañana también por diferentes usuarios de Alzira, Benifaió y Albalat de la Ribera sobre la saturación de los trenes a primera hora, con escenas de hacinamiento, personas “sin aire” y viajeros que no han podido subir en Alfafar al ir los trenes llenos.

"Estrés que afecta a la salud mental de los viajeros"

“Estas situaciones desde primera hora del día en el tren contribuyen a que acumulemos un estrés que afecta a la salud mental de los usuarios”, comenta una de las impulsoras del grupo de usuarios ‘Indignats amb Renfe’. “Y la pregunta es: ¿Hasta cuándo tendremos que soportar un servicio de Cercanías y Media Distancia tan penoso?”. Este movimiento ha dado un paso adelante y ha sacado su malestar del chat para presentar propuestas a los ayuntamientos. Ya han registrado una moción en el pleno del Ayuntamiento de Carcaixent ante el "deterioro progresivo" del transporte, que resultó aprobada por unanimidad el pasado mes de junio con el voto a favor de todos los partidos y la abstención de Vox. En el texto denunciaban un parque móvil "viejo y con notable falta de mantenimiento" y exigían "situar el servicio de Cercanías en el centro de la planificación ferroviaria" incrementando los recursos en personal e infraestructuras. Mantienen abierta esta ofensiva para reclamar un servicio de calidad a través de la búsqueda del apoyo de los consistorios. Poco antes fue el pleno del Ayuntamiento de Alzira el que validó una moción presentada por la asociación Amas de Casa Tyrius para exigir el inmediato "restablecimiento y mejora del servicio de cercanías en la línea C2" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.