Necrológica
El CF Cullera despide a Fernando Palero, una figura clave de su historia
El expresidente rojiblanco fallece tras dedicar buena parte de su vida al club, cuyo legado ha sido reivindicado por jugadores, socios, exjugadores y el propio ayuntamiento
El fútbol de Cullera está de luto por el fallecimiento de Fernando Palero Rico, expresidente del CF Cullera y una de las personas vinculadas durante más tiempo a la entidad rojiblanca. El club ha comunicado este fin de semana su fallecimiento con un mensaje en el que destaca su «compromiso, amor por el CF Cullera y pasión por el fútbol».
La junta directiva ha recordado a Palero como una figura fundamental para la historia de la entidad, a la que dedicó buena parte de su vida y desde la que trabajó para defender y hacer crecer los colores rojiblancos.
El reconocimiento a su trayectoria se ha extendido durante las últimas horas entre la familia del club. Socios, jugadores y exjugadores han expresado igualmente su pesar por la pérdida de quien dejó una profunda huella entre varias generaciones vinculadas al fútbol cullerense.
El Ayuntamiento de Cullera también se ha sumado a las muestras de condolencia por el fallecimiento de Palero y ha trasladado su reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con el deporte local.
Desde el CF Cullera han señalado que su memoria permanecerá ligada para siempre al campo y a la afición rojiblanca. «Toda la gran familia rojiblanca jamás te olvidará», concluye el comunicado de la entidad.
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