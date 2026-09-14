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El CF Cullera despide a Fernando Palero, una figura clave de su historia

El expresidente rojiblanco fallece tras dedicar buena parte de su vida al club, cuyo legado ha sido reivindicado por jugadores, socios, exjugadores y el propio ayuntamiento

Fernando Palero, expresidente del CF Cullera, en una imagen de archivo.

Fernando Palero, expresidente del CF Cullera, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El fútbol de Cullera está de luto por el fallecimiento de Fernando Palero Rico, expresidente del CF Cullera y una de las personas vinculadas durante más tiempo a la entidad rojiblanca. El club ha comunicado este fin de semana su fallecimiento con un mensaje en el que destaca su «compromiso, amor por el CF Cullera y pasión por el fútbol».

La junta directiva ha recordado a Palero como una figura fundamental para la historia de la entidad, a la que dedicó buena parte de su vida y desde la que trabajó para defender y hacer crecer los colores rojiblancos.

El reconocimiento a su trayectoria se ha extendido durante las últimas horas entre la familia del club. Socios, jugadores y exjugadores han expresado igualmente su pesar por la pérdida de quien dejó una profunda huella entre varias generaciones vinculadas al fútbol cullerense.

El Ayuntamiento de Cullera también se ha sumado a las muestras de condolencia por el fallecimiento de Palero y ha trasladado su reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con el deporte local.

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Desde el CF Cullera han señalado que su memoria permanecerá ligada para siempre al campo y a la afición rojiblanca. «Toda la gran familia rojiblanca jamás te olvidará», concluye el comunicado de la entidad.

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