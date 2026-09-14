El detenido por la brutal agresión en Carcaixent atrajo a su víctima con una oferta de trabajo falsa para cuidar a su abuela

El colombiano detenido por tentativa de asesinato a una mujer en Carcaixent el pasado lunes engañó a su víctima con una falsa oferta de trabajo para cuidar a su abuela y le asestó varias puñaladas con un cuchillo de cocina que había cogido de casa tras conducirla a un lugar apartado del término municipal, en lo que la mujer presumía un regreso a pie a la estación del ferrocarril de Carcaixent para coger un tren con destino a València. La víctima, de nacionalidad peruana, reside en Port de Sagunt y había llegado a Carcaixent en ferrocarril junto a su agresor tras quedar en la estación del Norte de València. Actualmente se recupera de sus heridas en el Hospital Universitario de la Ribera.

Cuchillo utilizado en la agresión. / Guardia Civil

La recuperación del teléfono móvil de la víctima, con el que había mandado su ubicación a una amiga cuando empezó a preocuparse por la actitud del detenido, imágenes tomadas por cámaras de seguridad y el hecho de contar incluso con una imagen del presunto agresor propicio su rápida detención, como ayer adelantó en primicia Levante-EMV en su edición digital. El titular del juzgado n.º 5 del Tribunal de Instancia de Alzira ha decretado prisión provisional.

La agresión se prrodujo el pasado 7 de septiembre, cuando un hombre contactó con la víctima, de 44 años, para ofrecerle un trabajo como cuidadora de una persona mayor en Carcaixent. Concertaron encontrarse en la estación del Norte de València y ambos se desplazaron a una casa en una zona de diseminados entre Carcaixent y la Pobla Llarga, donde supuestamente se encontraba la abuela del detenido, aunque al llegar no había nadie en la casa. Cuando la mujer decidió abandonar el adosado y regresar, el agresor se ofreció a acompañarla y, tras varios rodeos por caminos rurales a pie, la arrastró hacia una zona más apartada, ya de noche, y por sorpresa sacó un cuchillo de cocina para arremeter contra ella.

La víctima trató de defenderse y sufrió múltiples heridas, varias de ellas en zonas vitales, según la información facilitada por la Guardia Civil, que detalla que la agresión se produjo con tanta fuerza que se acabó incluso rompiendo el cuchillo. El ruido de un coche que se aproximaba provocó que el agresor interrumpiera su ataque y saliera huyendo.

Los gritos de la víctima propiciaron que los ocupantes de un vehículo la encontrara y alertaran a las fuerzas de seguridad. Los investigadores analizaron ya en ese primer momento el lugar de los hechos, recabaron información de varios testigos que escucharon los gritos y consiguieron imágenes de cámaras de seguridad. También encontraron el arma, un cuchillo de cocina, y el móvil de la víctima, que durante el ataque había lanzado el autor para evitar que la mujer pudiera ser socorrida, informa la Guardia Civil. Los agentes lograron entrevistarse un día después con la víctima, que facilitó el teléfono, una ubicación y una imagen del presunto agresor. Una vez identificado, la Guardia Civil practicó la detención en Alfafar. Se trata de un colombiano de 44 años, con un expediente de expulsión ordenado desde hace más de un año.

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Los investigadores han logrado acreditar que había engañado desde un primer momento a su víctima con una oferta de trabajo inexistente. La detención se produjo en menos de 24 horas. La investigación ha sido realizad por el equipo técnico de la Policía Judicial de Almussafes.