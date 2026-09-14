El Gobierno financia un plan para recuperar el Magro y el Júcar en 18 pueblos de la Ribera afectados por la dana

El Proyecto MAGRE (Mitigación, Adaptación y Gestión Resiliente de los Entornos fluviales: SBN, empleabilidad y prevención del riesgo de inundación) ha iniciado formalmente su actividad tras celebrar una reunión organizativa y realizar una primera visita de campo a los tramos fluviales que serán objeto directo de intervención. Este primer encuentro de trabajo ha resultado fundamental para “alinear los esfuerzos técnicos, coordinar las distintas líneas de actuación, fijar el cronograma operativo y evaluar sobre el propio terreno el estado físico, ambiental y funcional de los cauces” tras el impacto provocado por la dana de 2024. La iniciativa se integra en el marco de la convocatoria pública de subvenciones enfocada a proyectos que contribuyan a apoyar la ocupación y la capacitación a través de actuaciones de restauración y recuperación en los municipios afectados y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En el apartado económico y de gestión, la propuesta dispone de un presupuesto global de 999.895,05 euros, del cual una cuantía de 949.900,30 euros procede directamente de la subvención asignada para hacer viable el conjunto de las actuaciones previstas. La ejecución del programa abarcará un periodo de duración de 24 meses, con fecha de inicio formal de julio de 2026 y con finalización en julio de 2028. Todo el despliegue técnico y social está impulsado por una agrupación de entidades formada por el Consorci de la Ribera, la Fundació Limne, la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Fundación Universitaria Balmes, con lo que aúna administraciones comarcales, comunidad académica y entidades del tercer sector ambiental, destacan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La sede del Consorci de la Ribera acogió la primera reunión del proyecte MAGRE. / Levante-EMV

El propósito esencial de este ambicioso proyecto consiste en impulsar la recuperación integral de la cuenca del río Magro y del tramo bajo del río Júcar, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de adaptación del territorio frente a acontecimientos climáticos extremos. Con este fin, el plan de trabajo se estructurará de forma transversal en tres ejes fundamentales: en primer término, la restauración científica de los ecosistemas fluviales, mediante la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza; en segundo término, la creación y capacitación de empleo verde con perspectiva de género, orientada a mejorar la empleabilidad local en tareas de gestión de los recursos hídricos; y, en tercer lugar, el establecimiento de un modelo de gobernanza participativa que garantice la implicación y el diálogo con la ciudadanía, agentes locales y administraciones.

El despliegue sobre el terreno actuará en un total de 18 municipios de la comarca de la Ribera, divididos según su ubicación hidrológica. En la cuenca del Magro intervendrá en 11 municipios: Turís, Montroi, Montserrat, Real, Llombai, Alfarb, Catadau, Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí. Por su parte, en la cuenca del bajo Júcar abarcará 7 municipios: Alzira, Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

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Con la puesta en marcha de estos trabajos, las entidades socias ratifican su firme compromiso con la regeneración del patrimonio natural, la mitigación de los riesgos hídricos y el desarrollo socioeconómico comarcal. En este sentido, el presidente del Consorci de la Ribera, Toni Barea, ha incidido en el impacto estratégico de la iniciativa señalando que "el Proyecto MAGRE es un paso decisivo para la recuperación de la Ribera después de la DANA, puesto que une la prevención del riesgo de inundación, la restauración del Magro y el bajo Júcar con soluciones naturales y la creación de ocupación verde". De este modo, la iniciativa sienta las bases de un modelo que combina conocimiento técnico, equilibrio ecológico y oportunidades laborales en beneficio de todo el territorio ribereño.