La retirada de miles de peces muertos entre Montroi y Alfarb por el vertido en el Magro se prolongará toda la semana

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha comenzado este lunes las labores de retirada de los peces muertos que han venido apareciendo a lo largo del fin de semana en un tramo de unos diez kilómetros del río Magro, entre Montroi y Llombai-Alfarb. La intervención sobre el terreno está siendo ejecutada por la empresa pública Tragsa a través de un dispositivo mixto simultáneo desde el agua y desde tierra: mientras una embarcación navega por el cauce para localizar y recoger los ejemplares flotantes, tres brigadas integradas por dos operarios cada una recorren a pie las orillas para extraer manualmente los peces acumulados en las márgenes. Estas tareas presentan una “notable complejidad técnica” —destacan desde la CHJ— debido tanto a la gran longitud del tramo afectado como a la densa vegetación y a la difícil accesibilidad de determinados puntos del lecho fluvial, por lo que el organismo gestor prevé que los trabajos se prolonguen varios días, previsiblemente hasta finales de esta semana. Todos los ejemplares retirados están siendo tratados formalmente como residuos y almacenados bajo estrictas condiciones de seguridad para su posterior traslado definitivo a una planta de tratamiento especializada situada en Almassora.

El origen de este episodio de contaminación ambiental se remonta a la noche del pasado jueves, cuando se declaró un aparatoso incendio industrial alrededor de las 23:00 horas en el polígono de Montserrat, que afectó de lleno a una nave de producción de artículos químicos de higiene y desinfección. El siniestro requirió la intervención de diez dotaciones y tres unidades de mando de bomberos hasta ser controlado a primera hora de la mañana, como informó Levante-EMV. La principal hipótesis técnica con la que trabaja la CHJ apunta a que el agua utilizada durante las tareas de extinción arrastró sustancias y productos químicos almacenados en las naves, lo que generó una escorrentía contaminante que alcanzó la red de drenaje y, a causa del “funcionamiento incorrecto del sistema de retención del polígono industrial”, alcanzó el Magro. El impacto fue visible el viernes y el sábado, cuando comenzaron a proliferar densas masas de espuma blanca con fuerte olor a detergente que desbordaron el cauce principal y se introdujeron de forma directa en las acequias de riego, lo que obligó a comunidades de regantes como la de Alfarb a cortar cautelarmente el suministro agrícola para evitar la intoxicación de sus cultivos, tal y como publicó este periódico.

Trabajadores de Tragsa recogen los peces muertos acumulados en las orillas del Magro. / Levante-EMV

Desde la CHJ se ha informado de que el área de Calidad de las Aguas mantiene abierta una exhaustiva investigación para esclarecer la composición exacta de los vertidos y determinar las responsabilidades legales oportunas, sin descartar la incoación de un expediente sancionador en caso de confirmarse infracciones a la normativa vigente. El organismo de cuenca ha señalado que la Comisaría de Aguas tuvo constancia de la espuma el mismo viernes a través de su guardería fluvial y que los técnicos desplazados recogieron muestras analíticas tanto aguas arriba como aguas abajo de la zona afectada, si bien no pudieron tomar muestras directas en el punto de vertido porque el flujo ya había cesado al llegar.

Xúquer Viu habla de "catástrofe ecológica"

Frente a esta actuación, la plataforma ecologista Xúquer Viu ha denunciado una grave falta de previsión y coordinación oficial tras calificar el suceso de "catástrofe ecológica". Paco Sanz, portavoz de la organización, ha criticado con dureza la falta de comunicación hacia el territorio: "El incendio y derrame se produjeron el viernes de madrugada. A las 5:00 de la mañana estaba controlado. La Confederación envió agentes fluviales el viernes. Pero nadie avisó a los ayuntamientos y a los regantes, que se enteraron el sábado por la mañana por medio del voluntariado ambiental de Llombai". Los ecologistas sostienen que el daño sobre el ecosistema fluvial ha sido “grave”, con numerosos ejemplares de gran tamaño flotando sin vida a lo largo de kilómetros.

Los voluntarios ambientales de Llombai detectaron el sábado la aparición de espuma en las acequias. / Levante-EMV

Asimismo, Xúquer Viu ha instado a la Comisaría de Aguas a esclarecer el itinerario exacto que siguió el vertido químico hasta alcanzar el río y las acequias. Representantes del colectivo inspeccionaron el entorno del polígono incendiado y aseguran haber localizado pruebas concluyentes: "El sábado por la tarde estuvimos en la fábrica que se había incendiado. Vimos un reguero de líquido que salía de la fábrica y llegaba a una alcantarilla. Nosotros dedujimos que el material químico causante del vertido debió de ir a la alcantarilla y de allí a través de la red municipal del alcantarillado de agua a la estación depuradora de la EPSAR Vall dels Alcalans, que va a parar al río Magro y de allí a las acequias que son las primeras que lo detectan. No entendemos cómo puede pasar eso. El vertido al alcantarillado y después al río y a las acequias. No se aplicarían algunos mecanismos de emergencias para evitar que esa agua vaya a parar al río", declara Sanz.

Por este motivo, la organización ecologista ha exigido a la Confederación que proceda de inmediato a soltar agua desde el embalse de Forata para generar un caudal suficiente que diluya el contaminante y permita "limpiar el río" lo antes posible. Una medida de choque que, según reprochan, todavía no se ha materializado en el Sistema Automático de Información Hidrológica a pesar de contar la presa con reservas disponibles, aunque sí han detectado a través del caudalímetros de Guadassuar el paso de un mayor volumen de agua desde ayer por la tarde.

Restos procedentes de la industria incendiada caen al desagüe del polígono de Montserrat. / Xúquer Viu

Xúquer Viu recuerda, además, que este episodio asesta un golpe definitivo a un río que ya venía sufriendo incumplimientos sistemáticos de su caudal ecológico en el tramo bajo de Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar y Algemesí, lo que compromete gravemente la supervivencia de especies fluviales autóctonas catalogadas en peligro crítico de extinción, como la loina del Júcar, extraordinariamente sensible a la polución. "A ver si la Confederación se pone las pilas en la recuperación del río Magro, que más degradado no puede estar", han sentenciado desde el colectivo ecologista.