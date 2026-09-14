La ruta de los ‘Kilómetros Invisibles’ para poner el foco en las enfermedades raras arranca en Cullera

Cullera ha demostrado otra vez su carácter solidario con la acogida de la iniciativa ‘Kilómetros Invisibles’, una campaña que pone el foco sobre las personas que conviven diariamente con el dolor crónico y enfermedades que no siempre son visibles para la sociedad.

El Auditori del Mercat ha sido este domingo el punto de inicio de esta marcha solidaria para recorrer diferentes ciudades valencianas entre Cullera y Alginet. En este emplazamiento se celebró un festival para arropar a sus dos protagonistas, Esmeralda H. Valera y Mónica S. Artero, antes de emprender su recorrido a bordo de scooters de movilidad reducida.

Esmeralda, murciana afincada en Alginet, y Mónica, madrileña, comparten una realidad marcada por el dolor crónico, enfermedades de columna, numerosas intervenciones quirúrgicas y complicaciones como las fugas de líquido cefalorraquídeo y la hipotensión intracraneal. Una situación que, pese a condicionar profundamente su vida cotidiana, no ha impedido que ambas hayan decidido convertir sus propias experiencias en una herramienta de reivindicación y sensibilización.

Las dos participantes en los momentos previos al inicio de la marcha reivindicativa. / Joan Gimeno

El objetivo de ‘Kilómetros Invisibles’ es precisamente hacer visible lo invisible y trasladar a la sociedad el mensaje de que una enfermedad no siempre se aprecia a simple vista. La marcha pretende también reclamar una mayor concienciación social y médica, así como impulsar la investigación para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de unas patologías todavía poco conocidas, como adelantó Levante-EMV.

El festival celebrado en Cullera sirvió para poner en valor el carácter solidario de la ciudad y para dar el pistoletazo de salida al recorrido. Durante las diferentes etapas, las protagonistas irán relatando su experiencia a través de las redes sociales y mostrando también las dificultades de accesibilidad que encuentran las personas con movilidad reducida en sus desplazamientos.

La iniciativa incorpora además un componente solidario: las aportaciones económicas se destinarán a Ahifuga, asociación dedicada a las personas afectadas por hipotensión intracraneal y fugas de líquido cefalorraquídeo y al impulso de la investigación relacionada con estas patologías.

Desde Cullera, el mensaje de las participantes pretende recorrer ahora muchos más kilómetros: cada trayecto, cada encuentro y cada historia compartida como una forma de combatir la incomprensión y recordar que detrás de una enfermedad invisible hay personas que necesitan ser escuchadas, comprendidas y acompañadas.