El restaurante de México que cocina la mejor paella del mundo es en origen una hamburguesería

Un sacrilegio gastronómico para los puristas o la enésima demostración de la dimensión universal de la cocina valenciana. La 65ª edición del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, la cita gastronómica de referencia y el certamen de arroces más antiguo de cuantos se celebran en el planeta, ha vuelto a deparar este domingo una jornada para el recuerdo y la controversia amable: la mejor paella del mundo de 2026 no se elabora en la comarca de la Ribera Baixa, ni en l'Horta, ni siquiera dentro del territorio autonómico. Viaja a más de 9.000 kilómetros de distancia, al corazón del estado de Tlaxcala, en pleno centro de México.

Los chefs mexicanos, el domingo, durante su participación en el concurso. / Joan Gimeno

El fallo del jurado ha sido tajante al otorgar el prestigioso primer premio al restaurante Burguettos, ubicado en la localidad mexicana de Apizaco. A los mandos del caldero, el chef José Carlos Ruiz Zamora, escoltado por su inseparable ayudante Lionel Caldelas, ha firmado una paella irreprochable en la que la leña, la pulcritud en los tiempos de cocción, el perfecto tostado del socarrat y el ensamblaje aromático de los ingredientes tradicionales —el ‘garrofó’, la ‘tavella’, el ‘bajoqueta’, el pollo y el conejo— han convencido por unanimidad a un jurado de expertos de la Comunitat Valenciana.

De los 'burguers' artesanales a la cima de la gastronomía arrocera

Pero,...¿quienes y que se esconden en este restaurante mexicano? La paradoja radica en el propio origen del establecimiento vencedor. Como su propio nombre sugiere, Burguettos nació en Apizaco como una propuesta de comida urbana refinada, especializada en baguettes, bocadillos de autor y hamburguesas artesanales (cuyos precios en carta oscilan entre los 90 y los 180 pesos mexicanos, unos 4,50 a 9 euros al cambio). Sin embargo, bajo el liderazgo técnico y la curiosidad gastronómica de José Carlos Ruiz Zamora, el local dio un giro estratégico hacia la alta cocina de raíces hispanas y el estudio meticuloso de las técnicas de cocción mediterráneas.

Lo que comenzó como una inquietud culinaria y un plato de encargo especial para los fines de semana se ha transformado en la joya de la corona del local. En Burguettos, la paella valenciana tradicional no es un plato fijo de la carta diaria de minutas, sino un acontecimiento especial bajo reserva y encargo previo. Servida por raciones o en calderos completos para eventos familiares y banquetes, la ración individual de paella valenciana se cotiza en el establecimiento azteca entre los 350 y los 500 pesos mexicanos (aproximadamente entre 17 y 25 euros al cambio actual), una cifra acorde a la importación y selección rigurosa de ingredientes autóctonos como el arroz de denominación de origen o el azafrán en hebra.

La proyección internacional del icono valenciano

El éxito de Ruiz Zamora y Caldelas en el paseo de la Estación de Sueca consolida la tendencia aperturista del certamen suecano, que año tras año demuestra cómo el icono gastronómico valenciano rompe barreras continentales. No es la primera vez que la distinción dorada cruza el Atlántico —recientemente establecimientos de Latinoamérica han logrado puestos de honor en la competición—, pero la victoria de un pequeño local del estado de Tlaxcala subraya el rigor técnico con el que chefs internacionales abordan el aprendizaje de la receta canónica.

Durante la entrega de premios, en un ambiente festivo marcado por la presencia de autoridades locales, representantes del sector hostelero valenciano y amantes del arroz, el chef José Carlos Ruiz Zamora no ocultó "la emoción por llevarse el codiciado medallón de oro a tierras mexicanas. Esperamos a partir de ahora ser unos embajadores especiales y diferentes de un plato tan universal como es la paella y expandir por todo el mundo el nombre del concurso internacional de la paella valenciana de Sueca". Con el trofeo en la mano, Ruiz Zamora remarcó que "el secreto de su paella radica en la disciplina, la paciencia para respetar la secuencia de los sofritos y, por encima de todo, la veneración absoluta hacia la tradición arrocera de Sueca y la Ribera".

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Desde hoy, la ‘capital mundial’ de la Paella extiende de manera oficial su consulado de sabor a la ciudad de Apizaco, demostrando que cuando se trata de fuego, arroz y maestría, no existen las fronteras.