Trenes pequeños, llenos y sin climatización: así arranca el curso en la línea C2 en la Ribera

Comienza el curso y se intensifican los problemas en el servicio de Cercanías de València. Esta mañana, usuarios de la línea C2 se quejaban del hacinamiento de los trenes a primera hora, cuando coinciden los trabajadores de a diario con los estudiantes que esta semana se incorporan ya de forma regular en los dos campus de la capital: la Universitat Politècnica de València, que comenzó las clases la semana pasada, y la Universitat de València, que arranca esta semana.

“He puesto reclamaciones todos los días desde que volví tras las vacaciones al trabajo la semana pasada”, asegura una viajera. Esta usuaria vive en Albalat de la Ribera y se traslada cada día a Algemesí para coger el tren desde el 2011, cuando comenzó a trabajar en València. Hoy ha subido al tren de las 7:00 horas en Algemesí junto con su hijo, que también es usuario habitual desde que comenzó estudios universitarios el curso pasado. “Él, de normal, lleva un taburete plegable en la mochila porque lo habitual es ir de pie. Cuando subes en Algemesí ya no te puedes sentar”, comenta. Eso ya pasaba la semana pasada, sin estudiantes: “Hoy ha sido horrible, fatal. A mí me ha faltado hasta el aire. Todos los cristales de las ventanas estaban empañados”, relata. Según explica, el tren habilitado para este servicio era simple, cuando “habitualmente a esta hora suele ser doble”; y no era “de los nuevos”. “Parece que lo hagan adrede, saben que esta semana están ya los estudiantes. Los trenes deberían ir dobles”, comenta. En relación con los nuevos vehículos incorporados este mes de agosto, considera que los usuarios salen perdiendo: “La mayoría de días cojo el tren de las 6:26 horas y este sí lleva trenes nuevos. Antes de las vacaciones eran trenes viejos e iban en composición doble, lo que son seis vagones en total. Desde que he vuelto de vacaciones, son simples, con solo 4 vagones”. El trayecto ha durado 50 minutos, diez minutos más del tiempo de viaje que marca Renfe. “Con las obras, nos deja fuera de la Estació del Nord y nos cuesta un montón salir”, lamenta.

Otra joven también se queja del hacinamiento en el tren. “He subido en Alzira a las 6:50 horas y no me he podido sentar”, indica. Utiliza el tren a diario para ir a estudiar a Valencia “desde hace dos años” y su experiencia es “negativa”. Reconoce que no pone reclamaciones, no obstante sí aporta pruebas de la saturación que sufren las Cercanías cada día a través de imágenes compartidas en el grupo de Whatsapp ‘Indignats amb Renfe’, que cuenta con casi quinientos miembros, y donde los usuarios de las diferentes líneas de Cercanías comparten información sobre los retrasos y la composición de los trenes a las diferentes horas, así como indignación por el trato recibido como usuarios del transporte público. En el mismo tren que las dos viajeras anteriores, han viajado otro pasajero y su hija, de Benifaió. “El tren iba lleno y sin climatización”, expone. “En Alfafar, la mayoría no ha podido subir y, ante el caos, algunos han preferido desistir del tren e ir a la parada del autobús”, cuenta.

También en otros trenes posteriores, como el que ha salido a las 7:00 horas de Xàtiva, se han registrado situaciones similares, según las denuncias de los viajeros.

A los viajeros habituales, esta semana se suman ya los estudiantes universitarios. / Levante-EMV

Cambio de empleo “por quitarse el tren”

Los inconvenientes que genera esta situación cada día llevaron tiempo atrás a la viajera de Albalat, que es funcionaria, a solicitar el traslado a otro punto más cercano a su casa “por estar harta del tren”. “Una amiga se ha cambiado a Carcaixent por quitarse el tren”, explica. Eso supone, según cuenta, “coger una plaza peor remunerada y de menor clasificación, porque los mejores puestos están en València”.

“Ahora es la temporada de la saturación, después vendrá la de los retrasos, las cancelaciones de servicios… Me las conozco todas. Y por todas he puesto quejas”, dice. Las reclamaciones obtienen respuesta, aunque no aportan soluciones: “El año pasado las respuestas eran una plantilla, este ya no. Hoy me han contestado a las reclamaciones de la semana pasada y la respuesta es más personalizada. Pero solución no dan. No me dicen por qué no se doblan los trenes, solo que lo tienen en cuenta”, indica la viajera de Albalat. No obstante, “animo a todos a poner reclamaciones, en el tren, durante el trayecto, se pueden poner on-line y, al menos, que tengan que respondernos”, concluye esta usuaria.

Este periódico ha preguntado por esta situación a Renfe Operadora, sin obtener respuesta sobre la causa de la reducción de plazas ni el fallo del sistema de climatización en el tren destinado al servicio. Este hecho contrasta con la información difundida este verano por Renfe, que anunció el inicio de "un plan de choque para aumentar la capacidad en un 30% mediante la renovación y ampliación de su flota de trenes". Entre las medidas propuestas para mitigar las aglomeraciones y la falta de espacio en horas punta, ha comenzado la sustitución progresiva del parque móvil actual por 41 unidades del modelo Civia 465 que, según Renfe, "aportan un 30% más de espacio por trayecto para absorber el volumen de pasajeros".