Alzira dota a la Policía Local de un radar móvil para realizar controles de velocidad en el casco urbano

El Ayuntamiento de Alzira ha dotado a la Policía Local de un radar móvil, que permitirá realizar controles en diferentes en diferentes puntos del núcleo urbano y, en particular, en aquellas vías y zonas donde se detecte una mayor problemática relacionada con la velocidad. El gobierno municipal destaca que el nuevo dispositivo pretende contribuir a mejorar la seguridad viaria y señala que su adquisición no responde a “ninguna voluntad recaudatoria”. “La mejor multa es la que no se tiene que poner porque el conductor respeta los límites de velocidad. No se quiere poner multas, lo que se pretende es evitar que se produzcan situaciones de riesgo”, señala el ayuntamiento en un comunicado, en el que incide que se apuesta por reforzar la prevención y garantizar que se cumplan los límites de vleocidad.

Detalla del radar. / Levante-EMV

El consistorio explica que, desde mayo de 2021, todas las ciudades y municipios tienen un límite genérico de 30 km/h en las vías de un único carril por sentido de circulación, en base a la normativa dictada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El equipo de gobierno recuerda que Alzira fue pionera con la implantación en el año 2019 de la señalización como “Ciutat 30” y que, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la seguridad vial “y ante las demandas planteadas por varias asociaciones de vecinos” sobre el exceso de velocidad en determinadas zonas del municipio, el ayuntamiento ha comprado este radar móvil que en breve entrará en funcionamiento.

“De esta forma, la Policía Local dispondrá de una herramienta más para actuar de forma preventiva, flexible y adaptada a las necesidades de cada zona”, incide el equipo de gobierno, que enmarca la entrada en servicio del radar móvil en la apuesta por una ciudad “más segura y habitable”, en la que se protege a los usuarios más vulnerables de la vía pública como peatones, ciclistas, niños y personas mayroes.

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“La prioridad es clara: más seguridad y menos riesgos en las calles de Alzira. No se trata de recaudar, sino de prevenir y proteger”, señalan desde la concejalía de Seguridad que gestiona Enrique Montalvá.