Alzira refuerza la limpieza de la red de alcantarillado para mejorar el drenaje ante la llegada de lluvias

El Ayuntamiento de Alzira ha impulsado una actuación extraordinaria de limpieza, adecuación y mantenimiento de la red de alcantarillado y de los colectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la capacidad de drenaje ante los episodios de lluvias que habitualmente se producen durante el otoño. De hecho, la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha activado para este miércoles la alerta de nivel naranja en toda la provincia de Valencia ante la previsión de lluvias y tormentas con acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de que se superen los 80 l/m2 en dos o tres horas. Esta predicción se ha establecido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la franja comprendida entre las 16.00 horas y la medianoche, e incluye también para toda la provincia de Valencia la posibilidad de que las tormentas puedan ir acompañadas de granizo de entre tres y cuatro centímetros, especialmente en las zonas del interior y en el prelitoral.

Los trabajos impulsados por la concejalía de Obras e Infraestructuras Públicas complementan las tareas ordinarias de mantenimiento y limpieza que se realizan a lo largo de todo el año en diferentes puntos de la ciudad. Con este refuerzo, el ayuntamiento quiere avanzarse a la llegada de los episodios de precipitaciones y actuar especialmente en aquellas zonas y barrios que, por sus características o ubicación, pueden sufrir en mayor medida las consecuencias de las lluvias intensas.

Las actuaciones se están desarrollando de manera progresiva por diferentes zonas de Alzira e incluyen la retirada de residuos, sedimentos y otros elementos que pueden dificultar el correcto funcionamiento de la red, así como la revisión de los elementos de drenaje para garantizar que se encuentran en las mejores condiciones posibles.

El concejal de Obras e infraestructuras Públicas, Vicent de la Concepción, ha destacado que “la prevención es fundamental para afrontar con las mejores garantías los episodios de lluvia. Alzira es una ciudad que conoce bien los efectos que pueden tener las precipitaciones intensas y, por eso, consideramos importante actuar antes de que lleguen los temporales y tener las infraestructuras preparadas”. Del mismo modo, el edil ha señalado que “los fenómenos meteorológicos de los últimos años nos obligan a estar cada vez más preparados y a reforzar las actuaciones preventivas. No podemos evitar que llueva ni controlar la intensidad de los episodios meteorológicos, pero sí podemos trabajar para que la ciudad tenga las infraestructuras en las mejores condiciones posibles y reducir, en la medida que esté a nuestro alcance, las consecuencias de las lluvias”.

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El Ayuntamiento de Alzira recuerda, además, la importancia de mantener libres de residuos los imbornales y elementos de drenaje de la vía pública y de hacer un uso responsable de la red de saneamiento, puesto que la colaboración ciudadana también resulta esencial para facilitar el correcto drenaje del agua durante los episodios de lluvia.