Alzira tala los árboles monumentales de la Plaça de la Constitució que desgarraron los reventones térmicos

El Ayuntamiento de Alzira ha talado las dos tipuanas de la Plaça de la Constitució. Después de los diferentes reventones térmicos del mes de agosto, que ocasionaron la rotura de ramas principales de la tipuana centenaria y también de algunos vástagos del otro espécimen más joven, los técnicos municipales han aconsejado la retirada de estos dos árboles porque estaban “desequilibrados” y presentaban riesgo no solo de caída de más ramas sino incluso del propio tronco, según ha informado a Levante-EMV el alcalde Alzira y responsable del área de Emergencia Climática y Resiliencia, Alfons Domínguez.

Los tocones y las raíces serán retirados en los próximos días. / Levante-EMV

Los trabajos se han desarrollado a lo largo de este martes y han dejado la céntrica plaza peatonal con un aspecto desolador. “Es una pena”, reconoce Domínguez. No obstante, ante el riesgo que presentaban y la proximidad de la época de lluvias y mal tiempo se ha decidido talar los dos árboles. La tipuana es una árbol de “madera bastante floja” y rígida, que propicia que se rompa ante las ráfagas de viento. Se ha visto en la avenida Joan Calot, donde la mayoría de los árboles son tipuanas y tras los dos temporales de agosto quedó sembrada de ramas por el suelo y generó un gran volumen de trabajo a los operarios de jardinería municipales. Además, este árbol de gran porte —con casi cien años de antigüedad— ocupaba un espacio próximo a una zona de juego infantil, que fue clausurada de forma temporal por el ayuntamiento el pasado 28 de agosto a consecuencia del mal estado de las tipuanas.

“Se llegaron a colocar unos tensores para sujetar las ramas tras el reventón del 10 de agosto y estos evitaron que se cayera otra rama grande el 20 de agosto, que se quedó colgando”, explica Domínguez. Finalmente, dado el deterioro general del árbol, no se ha podido salvar. “Si se rompe una rama, se puede cortar y sanear y curar el árbol, pero si hay más daños, es más difícil”, añade.

El ayuntamiento estudia plantar “árboles de madera más flexible y que crezcan rápido, como ficus o almeces, que en quince o veinte años ya podrían ser árboles monumentales”, avanza el alcalde. Los tocones y las raíces se quitarán en los próximo días y se dejará la tierra preparada para plantar nuevos árboles.

Rama desgajada de la tipuana tras el reventón del 10 de agosto. / Levante-EMV

El ayuntamiento también tiene previsto intervenir en el Bosquet del Mirador, un conjunto de pinos y chopos donde también se han registrado bastantes daños tras los reventones. “De cada tres árboles se han de talar dos”, dice Domínguez. Este bosquecito está formado por gran número de árboles y “están muy apretados”, por lo que se prevé despejar un poco la zona para facilitar el crecimiento y evitar daños en próximos temporales.

Informe sobre la salud del arbolado

Estas actuaciones se complementarán con un estudio de la salud del arbolado de Alzira. Tal y como adelantó este periódico, el ayuntamiento está preparando un informe sobre el estado de los árboles de gran porte para tener un diagnóstico sobre su salud actual y sobre los tratamientos necesarios para preservarlos: “Nos interesa saber cuál es el estado de los árboles, por si hubiera alguno en mal estado y debemos intervenir. Siempre estamos insistiendo en el tema de la sombra y en su importancia, sobre todo ante el cambio climático, pero hemos de tener en cuenta que estos reventones ponen en un compromiso a muchos árboles por las importantes ráfagas de viento y hemos de intentar minimizar los daños”, detalló Domínguez.