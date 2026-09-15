Los arroceros de la Ribera Baixa, al límite: los precios ya no cubren los costes

Los arroceros de la Ribera Baixa afrontan una de las campañas más complicadas de los últimos años. La caída de las cotizaciones en origen coincide con unos costes de producción que continúan al alza y con las pérdidas ocasionadas por enfermedades como el ‘cucat’ y la piricularia. Una combinación que amenaza directamente la rentabilidad de un cultivo especialmente arraigado en Sueca y en el conjunto del entorno de la Albufera.

La alarma se hizo visible este domingo en Sueca, coincidiendo con la celebración del 65º Concurso Internacional de Paella, donde La Unió Llauradora y AVA-Asaja protagonizaron un acto reivindicativo para poner el foco sobre la situación de los productores. La elección del escenario no fue casual: la capital de la Ribera Baixa está estrechamente vinculada a la cultura del arroz y concentra buena parte de la actividad económica, agrícola y gastronómica asociada a este cultivo.

Las organizaciones agrarias cifran en 0,54 euros por kilo el coste actual de producción, frente a los alrededor de 0,35 euros que se están ofreciendo al agricultor en las primeras referencias de la campaña. Es decir, el productor estaría perdiendo unos 19 céntimos por cada kilo comercializado, con un precio un 35,2% inferior a sus costes. En algunos casos, además, el descenso de las cotizaciones supera el 40% respecto a campañas anteriores.

Para los agricultores de la Ribera Baixa, el problema no se limita a la cuenta de resultados. El arroz forma parte del equilibrio agrícola y ambiental del territorio. El mantenimiento de los arrozales contribuye a conservar el paisaje de la Albufera y su entorno y sostiene una actividad que durante generaciones ha condicionado la economía y la identidad de municipios como Sueca.

A las dificultades económicas se añaden las mermas de producción provocadas por el ‘cucat’ y la piricularia, que han reducido el rendimiento de determinadas parcelas. El temor del sector es que una campaña con precios por debajo de costes termine provocando decisiones de abandono. LA UNIÓ advierte de que algunos arroceros ya se plantean incluso no volver a sembrar si la situación no cambia.

La presión llega también desde el exterior. Las organizaciones denuncian el aumento de las importaciones de arroz procedentes de Camboya, Vietnam, Myanmar y Tailandia, además de las derivadas de los acuerdos comerciales de la Unión Europea. La Unió considera que estas entradas están aumentando la presión sobre un mercado europeo ya tensionado y reclama analizar su incidencia sobre los precios que perciben los agricultores valencianos.

La organización ha trasladado estas reivindicaciones a las distintas administraciones. Este lunes se ha reunido con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, al que ha pedido que defienda en la próxima Conferencia Sectorial la adopción de medidas frente a las importaciones y la activación de la cláusula de salvaguarda. También reclama cambios en el etiquetado para que el consumidor pueda conocer con mayor claridad el origen del arroz.

La semana pasada, La Unió solicitó además una reunión urgente al ministro de Agricultura, Luis Planas, mientras que representantes de Unión de Uniones trasladaron la problemática a Bruselas. Entre las principales reivindicaciones figura que la Comisión Europea reconozca una perturbación de mercado, una posibilidad contemplada en el artículo 219 del reglamento de la Organización Común de Mercados.

El futuro de la campaña preocupa especialmente en la Ribera Baixa. Si los productores no consiguen cubrir sus costes, el riesgo no será únicamente económico: el abandono progresivo del arroz podría alterar uno de los paisajes agrícolas más característicos de la comarca y poner en cuestión la continuidad de una actividad estrechamente ligada a la identidad de Sueca y de la Albufera.