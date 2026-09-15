La CHJ retira 1.500 kilos de peces muertos del Magro

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha retirado hasta el momento alrededor de 1.500 kilogramos de peces muertos del río Magro y, finalmente, prevé que los trabajos de retirada de la masa piscícola puedan finalizar este jueves.

La CHJ inició este lunes la retirada de peces muertos en un tramo de unos diez kilómetros del rio Magro, entre los términos municipales de Montserrat, Montroi y Llombai, cuyo posible origen podría ser un vertido procedente de un polígono de la primera población, donde el jueves por la noche e produjo un incendio en una nave.

Fuentes del organismo de cuenca han informado este martes a Efe de que se han movilizado todos los medios disponibles para acelerar las labores de retirada y en estos momentos trabajan sobre el terreno quince personas, además del personal técnico de seguimiento, utilizando una embarcación y equipos de badeadores para acceder a los distintos tramos afectados

Hasta el momento se ha retirado un total aproximado de 1.500 kilos de masa piscícola y los trabajos avanzan "según lo previsto", según las fuentes, que estiman que podrán finalizar "en aproximadamente dos días, por lo que, previsiblemente, la actuación quedará completada el jueves".

Asimismo, han indicado que desde la CHJ siguen realizando el seguimiento de la situación, a la espera de recibir los resultados de los muestreos tomados el pasado fin de semana, y coordinando todos los recursos necesarios para minimizar los efectos del episodio y evitar putrefacciones y otros daños adicionales.

En cuanto al origen de la mortandad, la CHJ informo este lunes de que una de las principales líneas de investigación sitúa el posible origen del episodio en un vertido procedente del entorno del polígono industrial de Montserrat, donde la semana pasada se produjo un incendio en una nave, y "se analiza si este suceso pudo llevar sustancias contaminantes hasta el río".

"Según la información disponible hasta el momento, durante el episodio se habría producido el arrastre de productos o sustancias presentes en las instalaciones junto con el agua empleada en las labores de extinción. Esta escorrentía habría alcanzado posteriormente el río Magro, donde se detectó la presencia de espuma", indicó el organismo.