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Cullera vuelve a sacar a concurso la gestión del nuevo gastromercado tras quedar desierta la primera licitación

El ayuntamiento abre un nuevo procedimiento para adjudicar la explotación del espacio, que dispondrá de hasta siete puestos comerciales y una zona central de casi 400 metros cuadrados

Dependencias del mercado municipal que albergarán el espacio con propuestas gastronómicas.

Dependencias del mercado municipal que albergarán el espacio con propuestas gastronómicas. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha vuelto a sacar a licitación la explotación del nuevo gastromercado después de que la primera convocatoria quedara desierta. El consistorio pretende ahora atraer a empresas y profesionales del sector para poner en marcha un nuevo espacio gastronómico y de ocio situado en pleno centro urbano.

El procedimiento contempla la concesión del uso, gestión y explotación del gastromercado, una instalación concebida para complementar la oferta comercial y de restauración del municipio y generar un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El espacio podrá albergar hasta siete puestos comerciales destinados a diferentes propuestas gastronómicas y contará, además, con una amplia zona central de casi 400 metros cuadrados. La configuración del recinto busca combinar la actividad de los distintos establecimientos con un área común destinada al consumo y a la convivencia, con la intención de convertir el equipamiento en un nuevo foco de actividad en el centro de Cullera.

La nueva licitación supone un segundo intento del ayuntamiento para encontrar un operador interesado en asumir la gestión del recinto, después de que el anterior procedimiento no recibiera ofertas. El consistorio confía en que esta nueva convocatoria permita desbloquear la puesta en funcionamiento de una infraestructura llamada a ampliar y diversificar la oferta gastronómica y de ocio de la localidad.

Las empresas, autónomos y profesionales interesados en optar a la explotación deberán presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 26 de octubre, de acuerdo con las condiciones establecidas en el expediente de contratación.

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La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de dinamización del centro urbano mediante la incorporación de nuevos usos vinculados a la restauración, el comercio y el ocio. El objetivo es que el gastromercado contribuya a incrementar el atractivo de esta zona de la ciudad y genere actividad durante buena parte del año, más allá de los periodos de mayor afluencia turística.

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