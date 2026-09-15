Dani Miquel reaparece en l’Alcúdia: lágrimas, temas clásicos y un reencuentro a beneficio del cáncer

Dani Miquel vuelve. Y lo hace con signos de exclamación: “Tornem!”. Lo ha anunciado a las 10:34 horas de este martes en sus redes sociales y ya suma varios miles de reacciones de alegría y comentarios de celebración.

Su primer concierto “después de unos meses en Honolulú” será en l’Alcúdia, “en casa”. “Yo en l’Alcúdia siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Siempre me ha ayudado. L’Alcúdia es la tribu: la escuela, la familia y el vecindario”. Y el escenario de la Casa de la Cultura de l’Alcúdia será el primero que pisará el ‘cantacançons’ seis meses después de que anunciara su retirada temporal tras recibir el diagnóstico de cáncer. “Este concierto es una necesidad mía. Sé que será difícil, porque me pondré a llorar. Mira, ahora estoy pensando en los niños y ya me emociono, me cuesta. Pero necesito llorar. Es la naturalidad de la vida”, comenta. El pasado 21 de agosto comunicó a sus seguidores que había acabado el tratamiento de quimioterapia y volvía a casa “ya pensando en abrir la agenda para que podamos reencontrarnos y disfrutar juntos de nuestra música”. En menos de un mes, Dani ya ha anunciado su primer reencuentro con su público, el 26 de septiembre a las 18 horas, un recital que será a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a la que se destinará la recaudación de las entradas, con un precio de cinco euros y con la colaboración del Ayuntamiento de l’Alcúdia. Dani actuará con una formación pequeña —”porque es un concierto que no vamos a cobrar y no quiero comprometer a mis músicos”, indica— entre los que estará su primo Vicent Millo a la batería, la pianista Cate, Rafa Solves a la guitarra y Josep Alcover a los vientos.

La semana pasada ya realizaron el primer ensayo. “Nosotros siempre hemos tenido muchas actuaciones y siempre ha ido todo hilado. Pero este parón de seis meses… se nota”, reconoce el artista. Estos primeros ensayos le sirven para hacer memoria de las letras, de los ‘gags’, de todo su bagaje de años que ha quedado en un segundo plano en este tiempo desconectado: “Juego siempre sobre la experiencia que he ido acumulando, me gusta improvisar y hacer comentarios durante las actuaciones que tienen gracia y que gustan a los niños y a los padres y las madres”. Es algo que ya le pasó durante la pandemia del covid: “En los primeros conciertos tras el confinamiento cantaba ‘La Masereta’ y llegaba hasta el miércoles y me quedaba en blanco”, comenta entre risas.

Agenda abierta a partir del 15 de octubre

Dani está todavía cogiendo fuerzas: “No puedo bajar del escenario, ni hacer que suba el público, porque estoy aún bajo de defensas”. Por eso, tras este concierto necesario para contactar con sus niños y sus familias, descansará hasta el mes de octubre. “Abro agenda a partir del 15 de octubre y solo actuaré los fines de semana”. “Un amigo médico me dijo: ‘Cuando acabe el tratamiento, la vida te va a cambiar y te va a cambiar para bien’.Y así es. He de ganar dinero, claro, porque llevo meses sin trabajar y necesito ganar dinero, pero no mucho”, declara. “No voy a coger dos actuaciones en un mismo día, como antes. Y el puente de octubre, que me estaban saliendo conciertos, me lo reservo para irme a los Pirineos con mi familia. Forrarme ya no me importa. Me importa cuidarme”, concluye. En estos meses de parón, “he leído mogollón, he visto muchas películas, he observado la naturaleza… Eso no quiero perderlo”, asegura.

Su primer concierto se basará en sus “clásicos”: “Yo soy una teta. El niño cuando nace necesita teta. He hecho muchos discos, pero siguen pidiéndome ‘La Masereta’ y ‘La Princesa Ratolina’. Todas las canciones en que haces participar a la gente triunfan”. Y sus temas más populares sonarán en la actuación del 26 de septiembre. La venta de tickets se realizará en la sede de la AECC de l'Alcúdia, en la calle Calvo Acacio número 5, desde el 21 al 25 de septiembre, en horario de 18:30 horas a 20 horas. También el mismo día del concierto se podrán comprar localidades en la Casa de la Cultura, una hora antes de empezar el concierto. Existe la posibilidad de adquirir entradas de fila 0 para quien quiera colaborar a través del número de cuenta ES5730960001972021240821, según ha informado Dani Miquel en sus redes sociales.