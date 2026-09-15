Rafelguaraf garantiza un año más la gratuidad de los libros de texto para el alumnado del colegio

El Ayuntamiento de Rafelguaraf mantendrá para el curso escolar 2026-2027 su apuesta por la educación pública al garantizar que los libros de texto tengan un coste de cero euros para el alumnado del CEIP Vicente Blasco Ibáñez. Para hacer posible esta medida, el consistorio destinará una inversión municipal de aproximadamente 11.250 euros, lo que supone un incremento de más del 7 % respecto al curso anterior. Esta iniciativa, impulsada desde el curso 2023-2024, tiene como objetivo evitar que el inicio de las clases represente un gasto adicional para las economías familiares en unas fechas que suelen requerir afrontar diferentes gastos.

La alcaldesa del municipio, Rafaela Aliaga, ha destacado que "apostar por la educación pública también significa poner recursos municipales para que todas las familias tengan las mismas oportunidades. El inicio del curso siempre representa un esfuerzo económico y, con esta medida, conseguimos que en Rafelguaraf los libros de texto tengan un coste de cero euros para las familias". La dotación económica municipal incluye, además de la cobertura de los manuales escolares desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria, 100 euros por aula para material educativo en las clases de 1 y 2 años, así como una subvención de 500 euros para el AMPA.

Desde el consistorio explican que, a pesar de la existencia del programa autonómico XarxaLlibres, siguen existiendo libros y materiales que no quedan cubiertos y que las familias tendrían que abonar directamente de no ser por la intervención del Ayuntamiento, la cual complementa estos recursos autonómicos para que el gasto final sea nulo. En detalle, el Ayuntamiento asume en la etapa de Infantil 19,31 euros por alumno en 3 y 4 años, y 46,16 euros en 5 años. En Primaria, la aportación municipal cubre 104,69 euros en primero y 155,01 euros en segundo (complementando en estos cursos los 160 euros del cheque libro); 69,33 euros en tercero; 74,33 euros en cuarto; 46,83 euros en quinto y 27,80 euros en sexto.

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Aliaga ha señalado que "la educación pública es una de las mejores inversiones que podemos hacer como pueblo. Nuestro objetivo es que ninguna familia tenga que preocuparse por el coste de los libros cuando llega septiembre y que todos los niños y niñas comiencen el curso con los recursos necesarios y en igualdad de condiciones". La primera edil ha incidido especialmente en el alivio que esto supone para el hogar: "sabemos que septiembre es un mes que exige un esfuerzo importante a las familias. Por eso queremos que los recursos del Ayuntamiento lleguen también a las necesidades cotidianas de la gente. Cada euro que una familia no tiene que destinar a los libros es un ahorro que puede dedicar a otros gastos de la vuelta al colegio". Con esta medida, el Ayuntamiento consolida una política que considera de apoyo directo a la economía familiar y un instrumento de cohesión social, asegurando un modelo donde el comienzo escolar en Rafelguaraf no exija a los hogares pagar por los libros de texto.