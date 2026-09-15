El realizador de Cullera Jordi Piris también triunfa en Hollywood con un premio al mejor director de un corto documental

El cortometraje documental “Entre cenizas y algoritmos”, obra del realizador de Cullera Jordi Piris, continúa ampliando su trayectoria internacional con un nuevo reconocimiento en Estados Unidos. La película ha sido distinguida con el premio a Mejor Director de Cortometraje Documental en los Hollywood Best Indie Film Awards 2026, un certamen integrado en el circuito Best Film Awards y orientado a la promoción y descubrimiento de nuevos talentos del cine independiente.

Una secuencia del documental de Piris. / Levante-EMV

El reconocimiento supone un nuevo impulso para una producción que centra su mirada en la India y en la convivencia, no siempre armónica, entre las formas tradicionales de espiritualidad y las nuevas tecnologías. A través de una propuesta de carácter sensorial, “Entre cenizas y algoritmos” explora cómo las creencias, los rituales y las formas de entender la vida se enfrentan a un mundo cada vez más condicionado por la tecnología y los algoritmos.

Los Hollywood Best Indie Film Awards forman parte de Best Film Awards, una plataforma internacional de festivales y premios cinematográficos que desarrolla sus convocatorias en formato online y que se presenta como un festival calificado por IMDb. Su objetivo es ofrecer visibilidad a cineastas de diferentes países y reconocer trabajos independientes atendiendo tanto a sus valores artísticos como a sus aspectos técnicos y narrativos.

Criterios de valoración

El sistema de valoración del certamen contempla diferentes elementos de las obras presentadas, entre ellos el diseño técnico y visual, la idea que sustenta la película, la estructura dramática, el tono, el guion, el conflicto, la verosimilitud y la coherencia de los distintos componentes cinematográficos. El jurado está integrado por profesionales vinculados a la dirección, producción, guion y otras áreas de la industria audiovisual.

Precisamente, la organización cuenta entre sus jurados con profesionales procedentes de distintos países y con experiencia en cine, televisión y producción audiovisual. Entre ellos figuran directores, productores y guionistas como Shuo Zhao, Patricia A. Burke, Girma Negash, Nicolas Heinzel o Antonio Ribezzi.

La relación de premiados de 2026 confirma además la diversidad de categorías del certamen, que distingue tanto largometrajes como cortometrajes, documentales, cine independiente y diferentes apartados técnicos y creativos. En la convocatoria de julio, por ejemplo, el premio a Mejor Director de Cortometraje Documental recayó en Remi Cribb por The Last Round, mientras que el galardón al Mejor Cortometraje Documental fue para Art For The Soul: A Creative Journey For Well-Being, de Rekha Krishnamurthi.

Un viaje por la India

La película propone un viaje por una India en la que conviven elementos aparentemente contrapuestos: prácticas espirituales profundamente arraigadas, símbolos y rituales heredados de generaciones anteriores y, al mismo tiempo, una sociedad inmersa en una acelerada transformación tecnológica.

De ahí surge el propio concepto que da título al documental: ‘Entre cenizas y algoritmos’, una expresión que resume la tensión entre un mundo construido sobre la memoria, la tradición y la experiencia física y otro marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y los nuevos sistemas de relación con la realidad.

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El nuevo premio se suma al recorrido internacional de la producción y contribuye a reforzar su presencia dentro del circuito del cine documental independiente. La distinción en los Hollywood Best Indie Film Awards supone, además, un reconocimiento específico a la labor de dirección, al situar la película entre las propuestas seleccionadas por el jurado dentro de una convocatoria internacional abierta a cineastas de diferentes procedencias.