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El realizador de Cullera Jordi Piris también triunfa en Hollywood con un premio al mejor director de un corto documental

“Entre cenizas y algoritmos”, que aborda la convivencia entre espiritualidad, tradición y tecnología en la India, suma un nuevo reconocimiento internacional en los Hollywood Best Indie Film Awards 2026

Jordi Piris durante su estancia en la India para trabajar en el documental.

Jordi Piris durante su estancia en la India para trabajar en el documental. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El cortometraje documental “Entre cenizas y algoritmos”, obra del realizador de Cullera Jordi Piris, continúa ampliando su trayectoria internacional con un nuevo reconocimiento en Estados Unidos. La película ha sido distinguida con el premio a Mejor Director de Cortometraje Documental en los Hollywood Best Indie Film Awards 2026, un certamen integrado en el circuito Best Film Awards y orientado a la promoción y descubrimiento de nuevos talentos del cine independiente.

Una secuencia del documental de Piris.

Una secuencia del documental de Piris. / Levante-EMV

El reconocimiento supone un nuevo impulso para una producción que centra su mirada en la India y en la convivencia, no siempre armónica, entre las formas tradicionales de espiritualidad y las nuevas tecnologías. A través de una propuesta de carácter sensorial, “Entre cenizas y algoritmos” explora cómo las creencias, los rituales y las formas de entender la vida se enfrentan a un mundo cada vez más condicionado por la tecnología y los algoritmos.

Los Hollywood Best Indie Film Awards forman parte de Best Film Awards, una plataforma internacional de festivales y premios cinematográficos que desarrolla sus convocatorias en formato online y que se presenta como un festival calificado por IMDb. Su objetivo es ofrecer visibilidad a cineastas de diferentes países y reconocer trabajos independientes atendiendo tanto a sus valores artísticos como a sus aspectos técnicos y narrativos.

Criterios de valoración

El sistema de valoración del certamen contempla diferentes elementos de las obras presentadas, entre ellos el diseño técnico y visual, la idea que sustenta la película, la estructura dramática, el tono, el guion, el conflicto, la verosimilitud y la coherencia de los distintos componentes cinematográficos. El jurado está integrado por profesionales vinculados a la dirección, producción, guion y otras áreas de la industria audiovisual.

Precisamente, la organización cuenta entre sus jurados con profesionales procedentes de distintos países y con experiencia en cine, televisión y producción audiovisual. Entre ellos figuran directores, productores y guionistas como Shuo Zhao, Patricia A. Burke, Girma Negash, Nicolas Heinzel o Antonio Ribezzi.

La relación de premiados de 2026 confirma además la diversidad de categorías del certamen, que distingue tanto largometrajes como cortometrajes, documentales, cine independiente y diferentes apartados técnicos y creativos. En la convocatoria de julio, por ejemplo, el premio a Mejor Director de Cortometraje Documental recayó en Remi Cribb por The Last Round, mientras que el galardón al Mejor Cortometraje Documental fue para Art For The Soul: A Creative Journey For Well-Being, de Rekha Krishnamurthi.

Un viaje por la India

La película propone un viaje por una India en la que conviven elementos aparentemente contrapuestos: prácticas espirituales profundamente arraigadas, símbolos y rituales heredados de generaciones anteriores y, al mismo tiempo, una sociedad inmersa en una acelerada transformación tecnológica.

De ahí surge el propio concepto que da título al documental: ‘Entre cenizas y algoritmos’, una expresión que resume la tensión entre un mundo construido sobre la memoria, la tradición y la experiencia física y otro marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y los nuevos sistemas de relación con la realidad.

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El nuevo premio se suma al recorrido internacional de la producción y contribuye a reforzar su presencia dentro del circuito del cine documental independiente. La distinción en los Hollywood Best Indie Film Awards supone, además, un reconocimiento específico a la labor de dirección, al situar la película entre las propuestas seleccionadas por el jurado dentro de una convocatoria internacional abierta a cineastas de diferentes procedencias.

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