El riesgo de fuertes lluvias obliga a cerrar instalaciones en Cullera y cancelar actos festivos en Sueca

Los ayuntamientos de la Ribera se preparan ante la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas decretada para mañana, miércoles 16 de septiembre. Numerosas corporaciones han advertido a través de las redes sociales y canales de comunicación haciéndose eco del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y de la AEMET, sobre el episodio meteorológico, que comenzará a partir de las 16:00 horas y se mantendrá activo hasta la medianoche, con una previsión de acumulaciones de agua que podrían alcanzar los 30 o 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora y hasta 80 litros en doce horas, pudiendo ir acompañadas de granizo de entre 3 y 4 centímetros.

Ante esta amenaza, municipios como Alzira han intensificado estos días las labores de limpieza y mantenimiento de su red de alcantarillado y colectores para maximizar la capacidad de drenaje, además esta tarde se ha celebrado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), junto a fuerzas de seguridad, bomberos y personal técnico, para revisar los recursos disponibles, los protocolos de emergencia y la vigilancia de barrancos y puntos críticos de inundación.

Imagen de la reunión del CECOPAL de Almussafes celebrada en la tarde de este martes. / Levante-EMV

Con un enfoque preventivo similar, Almussafes también ha convocado a su CECOPAL para certificar que las señalizaciones están activas, los imbornales despejados y que el Barranc del Tramusser se encuentra completamente limpio tras finalizar ayer los trabajos de adecuación. Además, en esta localidad se reforzará la presencia policial y de la brigada municipal en las zonas urbanas más propensas a la acumulación de agua.

La alerta climatológica ha provocado también la cancelación de actividades y el cierre de espacios públicos en otras poblaciones. En Cullera, el ayuntamiento ha decretado que a partir de las 16:00 horas de mañana permanecerán cerrados todos los parques, jardines, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal. Por motivos de seguridad, Sueca ha decidido aplazar la décima edición de su Carrera Fira i Festes de Sueca, cuya nueva fecha será anunciada próximamente. Por su parte, el Ayuntamiento de Alberic ha alertado a sus vecinos de que la llegada de aire frío en altura no solo traerá chubascos y posibles rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, sino también una importante bajada de las temperaturas y una inestabilidad que podría prolongarse hasta el sábado.

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Finalmente, los ayuntamientos de Carlet y Llombai han recordado en sus comunicados oficiales la extensión de esta alerta naranja a toda la provincia de Valencia, incidiendo en el riesgo de pedrisco y solicitando a la ciudadanía que actúe con máxima prudencia. De forma unánime, todos los consistorios recomiendan a la población extremar las precauciones durante la tarde y noche de mañana, seguir los consejos de autoprotección y mantenerse atenta a los avisos oficiales.