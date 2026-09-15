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El riesgo de fuertes lluvias obliga a cerrar instalaciones en Cullera y cancelar actos festivos en Sueca

Alzira y Almussafes reúnen el CECOPAL para revisar las medidas de emergencia y refuerzan los efectivos de seguridad en las áreas con mayor riesgo de inundación

Las autoridades locales piden extremar la precaución desde las 16:00 horas ante la llegada de rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora y posible pedrisco

El CECOPAL de Alzira se ha reunido a primera hora de la tarde.

El CECOPAL de Alzira se ha reunido a primera hora de la tarde. / Levante-EMV

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Teresa Juan-Mompó

Alzira

Los ayuntamientos de la Ribera se preparan ante la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas decretada para mañana, miércoles 16 de septiembre. Numerosas corporaciones han advertido a través de las redes sociales y canales de comunicación haciéndose eco del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y de la AEMET, sobre el episodio meteorológico, que comenzará a partir de las 16:00 horas y se mantendrá activo hasta la medianoche, con una previsión de acumulaciones de agua que podrían alcanzar los 30 o 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora y hasta 80 litros en doce horas, pudiendo ir acompañadas de granizo de entre 3 y 4 centímetros.

Ante esta amenaza, municipios como Alzira han intensificado estos días las labores de limpieza y mantenimiento de su red de alcantarillado y colectores para maximizar la capacidad de drenaje, además esta tarde se ha celebrado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), junto a fuerzas de seguridad, bomberos y personal técnico, para revisar los recursos disponibles, los protocolos de emergencia y la vigilancia de barrancos y puntos críticos de inundación.

Imagen de la reunión del CECOPAL de Almussafes celebrada en la tarde de este martes.

Imagen de la reunión del CECOPAL de Almussafes celebrada en la tarde de este martes. / Levante-EMV

Con un enfoque preventivo similar, Almussafes también ha convocado a su CECOPAL para certificar que las señalizaciones están activas, los imbornales despejados y que el Barranc del Tramusser se encuentra completamente limpio tras finalizar ayer los trabajos de adecuación. Además, en esta localidad se reforzará la presencia policial y de la brigada municipal en las zonas urbanas más propensas a la acumulación de agua.

La alerta climatológica ha provocado también la cancelación de actividades y el cierre de espacios públicos en otras poblaciones. En Cullera, el ayuntamiento ha decretado que a partir de las 16:00 horas de mañana permanecerán cerrados todos los parques, jardines, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal. Por motivos de seguridad, Sueca ha decidido aplazar la décima edición de su Carrera Fira i Festes de Sueca, cuya nueva fecha será anunciada próximamente. Por su parte, el Ayuntamiento de Alberic ha alertado a sus vecinos de que la llegada de aire frío en altura no solo traerá chubascos y posibles rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, sino también una importante bajada de las temperaturas y una inestabilidad que podría prolongarse hasta el sábado.

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Finalmente, los ayuntamientos de Carlet y Llombai han recordado en sus comunicados oficiales la extensión de esta alerta naranja a toda la provincia de Valencia, incidiendo en el riesgo de pedrisco y solicitando a la ciudadanía que actúe con máxima prudencia. De forma unánime, todos los consistorios recomiendan a la población extremar las precauciones durante la tarde y noche de mañana, seguir los consejos de autoprotección y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

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