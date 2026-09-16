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El Ardora III del RCN de Dénia se adjudica el mítico Trofeo Bahía de los Naranjos en Cullera

El Oui (RCN Valencia) y el Barbablu (RCN Gandia) completan el podium

El León (CN Cullera) logra la cuarta posición y se convierte en el primer clasificado local

Un momento de la regata, con la bahía de Cullera al fondo.

Un momento de la regata, con la bahía de Cullera al fondo. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El Ardora III, patroneado por Antonio Gadea, del Real Club Náutico de Dénia, fue el vencedor del 56º Trofeo Bahía de los Naranjos, la regata con más tradición del calendario del Club Náutico de Cullera. La segunda posición fue para el Oui, de Antonio Garcés, del Real Club Náutico de Valencia, mientras que el tercer puesto lo consiguió el Barbablu, de Carlos Pavía, del Real Club Náutico de Gandia.

Los ganadores e nla entrega de premios.

Los ganadores e nla entrega de premios. / Levante-EMV

Por parte del Club Náutico de Cullera, el mejor resultado lo firmó el León, de Alejandro y Marcos Grau, que consiguió una destacada cuarta posición en la clasificación general, convirtiéndose así en el primer barco local clasificado. El resto de la clasificación general la completaron por este orden: Saona, Tortooga, S4 Granblau, Lasalada, Anne Marie Blanche, Tourane, Constancia II y Drac.

Escaso viento

La señal de salida tuvo lugar alrededor de las 12:00 horas, en una jornada que comenzó con unas condiciones de viento muy suaves, de apenas 4 o 5 nudos. La escasa intensidad obligó al comité a recortar el recorrido inicialmente previsto. Los barcos de mayor tamaño completaron una vuelta y media a la bahía de Cullera, mientras que el resto de embarcaciones realizaron una vuelta.

Estas condiciones convirtieron la prueba en una regata lenta y especialmente técnica. Ya en la parte final de la jornada, la intensidad aumentó ligeramente hasta alcanzar aproximadamente los 8 nudos.

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Tras finalizar la competición se celebró la tradicional entrega de trofeos, que contó con la presencia del presidente del Club Náutico de Cullera, Alejandro Grau; el delegado de Vela, Marcos Grau; y los concejales del Ayuntamiento de Cullera Susi Melià y Ricardo Fenollar.

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