Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranja ValenciaIncendio TuéjarSicarios ValenciaValencia CFTráfico Valencia hoybarranco CarraixetCambio Pensiones
instagramlinkedin

Dos detenidos tras forzar de madrugada la persiana de un bar en el puerto de Cullera

La alerta de un vecino al 112 permitió movilizar rápidamente a la Policía Local y a la Guardia Civil y localizar a dos de los presuntos autores en el interior del establecimiento

Un operario revista esta miércoles por la mañana la persina forzada.

Un operario revista esta miércoles por la mañana la persina forzada. / Joan Gimeno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La colaboración ciudadana ha resultado determinante esta pasada madrugada para frustrar un presunto robo en el bar Xúquer, situado en la avenida del Port de Cullera. Alrededor de las 2.30 horas, un vecino alertaba a través del teléfono 112 de que tres hombres estaban forzando la puerta del establecimiento con la intención de acceder a su interior.

Según el aviso recibido, los individuos habrían forzado la persiana metálica de acceso al local y conseguido introducirse en el establecimiento por debajo de la misma. La rápida comunicación del suceso permitió movilizar hasta el lugar a tres patrullas de la Policía Local de Cullera, que acudieron con rapidez. Poco después también se personaron efectivos de la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad localizaron a dos de los presuntos autores en el interior del bar, procediendo a su detención. Uun tercer individuo consiguió escapar del lugar a la carrera. Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones del establecimiento y la zona del puerto aunque, por el momento, no ha trascendido que haya sido localizado.

Esta misma mañana se encontraban personal de la aseguradora para determinar qué objetos o efectos pudieron llevarse del establecimiento. Será la inspección del local y las posteriores comprobaciones las que permitan concretar si finalmente se produjo alguna sustracción y, en su caso, cuantificar el valor de los efectos desaparecidos.

Noticias relacionadas

Fuentes vecinales señalan que al menos uno de los tres individuos podría ser vecino de Cullera y que los dos detenidos serían conocidos por las fuerzas de seguridad. La investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, determinar el grado de participación de los implicados y localizar al tercer presunto autor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El derrumbe de una casa catalogada de Cullera destruye parte de una antigua fábrica de hielo
  2. La mujer apuñalada en Carcaixent: 'Pensé que iba a morir, pero me acordé de mi hija y saqué fuerzas para quitarle el cuchillo
  3. Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
  4. Rescatan a un caballo atrapado en un estanque en Cullera
  5. Alerta en el río Magro por la aparición de montañas de espuma y peces muertos en Llombai
  6. Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Carcaixent
  7. Caos en la Estació del Nord tras un fallo de tensión: supresión del servicio en las líneas C1, C2 y C6, traslado confuso de viajeros y retrasos medios de 25 minutos
  8. Alerta hidrológica amarilla en el Baix Xúquer: Emergencias pide a los pueblos extremar la vigilancia

Dos detenidos tras forzar de madrugada la persiana de un bar en el puerto de Cullera

Més Algemesí y EU pactan concurrir en una misma lista a las municipales de 2027

El Ardora III del RCN de Dénia se adjudica el mítico Trofeo Bahía de los Naranjos en Cullera

El Ardora III del RCN de Dénia se adjudica el mítico Trofeo Bahía de los Naranjos en Cullera

Otra jornada de vagones a rebosar en hora punta eleva la indignación de los usuarios de Cercanías en la Ribera

La iglesia de Santa Catalina de Alzira reabre al culto tras el reventón térmico a la espera de reparar los daños

La retirada de 1.500 kilos de peces muertos del Magro no evita un fuerte hedor y restricciones en el riego

La retirada de 1.500 kilos de peces muertos del Magro no evita un fuerte hedor y restricciones en el riego

El riesgo de fuertes lluvias obliga a cerrar instalaciones en Cullera y cancelar actos festivos en Sueca

El riesgo de fuertes lluvias obliga a cerrar instalaciones en Cullera y cancelar actos festivos en Sueca

Alzira tala los árboles monumentales de la Plaça de la Constitució que desgarraron los reventones térmicos

Tracking Pixel Contents