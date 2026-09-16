Dos detenidos tras forzar de madrugada la persiana de un bar en el puerto de Cullera
La alerta de un vecino al 112 permitió movilizar rápidamente a la Policía Local y a la Guardia Civil y localizar a dos de los presuntos autores en el interior del establecimiento
La colaboración ciudadana ha resultado determinante esta pasada madrugada para frustrar un presunto robo en el bar Xúquer, situado en la avenida del Port de Cullera. Alrededor de las 2.30 horas, un vecino alertaba a través del teléfono 112 de que tres hombres estaban forzando la puerta del establecimiento con la intención de acceder a su interior.
Según el aviso recibido, los individuos habrían forzado la persiana metálica de acceso al local y conseguido introducirse en el establecimiento por debajo de la misma. La rápida comunicación del suceso permitió movilizar hasta el lugar a tres patrullas de la Policía Local de Cullera, que acudieron con rapidez. Poco después también se personaron efectivos de la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad localizaron a dos de los presuntos autores en el interior del bar, procediendo a su detención. Uun tercer individuo consiguió escapar del lugar a la carrera. Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones del establecimiento y la zona del puerto aunque, por el momento, no ha trascendido que haya sido localizado.
Esta misma mañana se encontraban personal de la aseguradora para determinar qué objetos o efectos pudieron llevarse del establecimiento. Será la inspección del local y las posteriores comprobaciones las que permitan concretar si finalmente se produjo alguna sustracción y, en su caso, cuantificar el valor de los efectos desaparecidos.
Fuentes vecinales señalan que al menos uno de los tres individuos podría ser vecino de Cullera y que los dos detenidos serían conocidos por las fuerzas de seguridad. La investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, determinar el grado de participación de los implicados y localizar al tercer presunto autor.
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