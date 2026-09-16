La iglesia de Santa Catalina de Alzira reabre al culto tras el reventón térmico a la espera de reparar los daños

La iglesia de Santa Catalina ha recuperado ya su normalidad. El templo reabrió sus puertas el pasado jueves 10 de septiembre para la celebración de la misa de la tarde y este fin de semana ya se ha celebrado una boda y las eucaristías del domingo.

El mismo día de la reapertura por la mañana llegaron al templo los materiales con los que se tapará el gran boquete abierto a raíz del reventón térmico del 20 de agosto, con rachas de viento de hasta 143 km/h y que provocó el desplome de parte del muro del casetón que cubre la bóveda sobre el Altar Mayor.

Descarga de los materiales que se utilizan para proteger el templo. / Levante-EMV

Se trata de tableros de madera, placas metálicas y lonas que permitirán cerrar el muro trasero del casetón superior, que se ha saneado ya por completo. Estas medidas garantizarán la protección del templo ante las lluvias y el viento. La reparación con trabajos de obra está pendiente de la autorización de la Generalitat Valenciana, ya que la iglesia arciprestal de Santa Catalina —templo gótico construido sobre los cimientos de la antigua mezquita mayor— fue declarado en 2004 Bien de Interés Cultural y cuenta con una protección especial. “La reparación no se podrá hacer hasta dentro de dos años, siendo optimista, por la tardanza de la conselleria en conceder las autorizaciones”, indica el párroco, Enrique Masiá. Aún está por definir el sistema de protección. La empresa especializada en restauración y conservación del patrimonio Alturas de la Mancha es la encargada de valorar la mejor técnica para sellar el edificio: “Han empezado a poner los tableros de madera, que seguramente se cubrirán con una capa asfáltica y láminas de metal”, detalla.

La apertura del templo llega tres semanas después del siniestro y está avalada por dos informes técnicos aportados por la parroquia a requerimientos del Ayuntamiento de Alzira, que, “diez días después del reventón, nos han enviado una propuesta de resolución que pide desalojar la iglesia, como si fuera una vivienda, e impedir el acceso” a la misma, explica Masiá. “No saben de qué están hablando”, considera.

Vista de los trabajos que se desarrollan en la calle De la Sang, donde se produjo el desplome. / Levante-EMV

Cerrado desde agosto por precaución

El templo lleva cerrado desde el 21 de agosto, después de que las fuertes ráfagas derribaran parte del muro trasero de la cubierta del templo, cuyos cascotes cayeron sobre la calle De la Sang, afectando principalmente al tejado de varias viviendas y sin lamentar ningún daño personal. El 1 de septiembre concluyó la retirada de escombros en la vía pública y casas afectadas y comenzó el saneamiento de la cubierta de la iglesia. “Son todo daños exteriores. El intradós —arco interior— está intacto, no hay ningún daño ni desperfecto dentro”, así lo certifica el informe técnico realizado por el arquitecto de la parroquia. “Como párroco, y después de lo sucedido, decidí cerrar el templo por precaución”, dice. Tras comprobar que no hay daños interiores, la parroquia ha decidido abrir las puertas y ha trasladado el culto al Altar de Sant Bernat, en el extremo opuesto al Altar Mayor, “porque si están trabajando sobre el Altar Mayor, aunque esté protegido y no haya riesgo, es lógico que evitemos estar allí; además la iglesia es grande y no supone ningún problema desplazarnos”, expone el sacerdote.

Sin respuesta a las alegaciones

El sacerdote rechaza la medida propuesta desde el ayuntamiento que habla de desalojo y cierre del templo porque considera que no cumple el principio de proporcionalidad: “Piden cerrar la vida de una comunidad cristiana como es Santa Catalina por un daño que no existe”. Según informa, “tres horas después de recibir la propuesta del ayuntamiento presentamos alegaciones y aún no nos han contestado”, lamenta Masià. “Ni siquiera han venido a comprobarlo, cuando es un edificio BIC desde hace veintipico años ya y a propuesta del Ayuntamiento de Alzira”. El cura asegura: “He aceptado todas las exigencias de la carta de asunción personal de responsabilidad que ellos han redactado y que ahora dicen que no es válida. ¿Cerrar una iglesia? Eso no se puede hacer de ninguna manera”, concluye.

La parroquia ha presentado dos informes técnicos que avalan la seguridad del uso del templo y está a la espera de que respondan a las alegaciones presentadas a la propuesta de resolución comunicada por el Ayuntamiento de Alzira. Mientras tanto, la iglesia ha recuperado su actividad litúrgica en el Altar de Sant Bernat y mantiene la atención en el Salón Parroquial.