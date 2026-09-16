Otra jornada de vagones a rebosar en hora punta eleva la indignación de los usuarios de Cercanías en la Ribera

Otra jornada más de trenes a rebosar. Los usuarios denuncian desde primera hora de la mañana la insuficiencia de las dotaciones dedicadas al transporte de viajeros en las líneas C1 y C2 de Cercanías. El tren de las 6:25 horas desde l’Alcúdia aseguran que “no ha salido” y el siguiente tren desde Xàtiva, ambos en la línea C2, “es sencillo”, informan a través del chat de usuarios ‘Indignats amb Renfe!’. “El tren que ha salido de Gandia a las 7:10 horas también es sencillo y de los viejos con vagones donde cabemos menos: estamos en Cullera y ya va a tope, sin asientos desde Gandia ya”, relata una de las pasajeras de la línea C1. “Claro, ahora vamos trabajadores más estudiantes y, por contra, no han puesto más frecuencia (45 minutos del tren anterior a este)”, especifica.

Los problemas de saturación son evidentes en hora punta, como denotan las fotografías compartidas por los usuarios, con vagones abarrotados y pasajeros hacinados de pie. Esta situación se ha intensificado esta semana, ya que este lunes ya se han incorporado a las clases los estudiantes de las dos universidades de València: la Universitat Politècnica de València, que comenzó las clases la semana pasada, y la Universitat de València, que arranca esta semana. Como adelantó Levante-EMV este lunes, el inicio de curso ha provocado una mayor afluencia de viajeros y esto ha ocasionado una situación de colapso en las líneas de Cercanías, especialmente en las que unen la Costera y la Safor con la capital valenciana atravesando la Ribera.

Pasajeros de Algemesí, Alzira y Benifaió relataron el lunes los inconvenientes vividos en su viaje hacia València para trabajar y para estudiar: trenes llenos, convoyes en composición sencilla a pesar de la previsión de más usuarios por la vuelta a las clases, insuficiencia de asientos, sensación de “falta de aire”. A estas quejas de la hora punta de la mañana, algunas plasmadas a través de reclamaciones presentadas por los usuarios, se sumaron las registradas a raíz del fallo de infraestructura registrado a las 14:30 horas del pasado lunes, de acuerdo con la información facilitada por Adif, que provocó la suspensión durante media hora de la circulación en las líneas C1, C2 y C6 y retrasos de entre 25 minutos, según Renfe, y 1 hora, según los usuarios. De acuerdo con Renfe, la circulación se normalizó en torno a las 16:45 horas del lunes. No obstante, Adif no dio por resuelta la incidencia (ocasionada por el enganchón del pantógrafo de un tren con la catenaria entre València y Font de Sant Lluís) hasta las 18:20 horas, aunque parte de los trabajos a realizar se dejaron para la noche del lunes.

El martes arrancó con complicaciones que afectaron a la circulación en cuatro líneas de Cercanías (C1, C2, C3 y C6) por la imposibilidad de resolver la incidencia de infraestructura del día anterior, con retrasos de hasta 50 minutos en los Cercanías a primera hora de la mañana.

Se trata de una situación que se arrastra desde hace años y que ha motivado la creación de un grupo de usuarios en Whatsapp donde se comparte información sobre horarios y composición de los trenes que circulan cada día y también se exponen las quejas y las propuestas de mejora.: ‘Indignats amb Renfe!’. Con casi quinientos miembros -y subiendo a raíz de las constantes incidencias que elevan la indignación estos días-, ya han organizado la presentación de mociones en los ayuntamientos para dar visibilidad a la problemática que sufren cada día en sus traslados para trabajar y estudiar y recabar el apoyo de las corporaciones municipales para exigir al Ministerio de Transportes más inversión que permita mejorar las condiciones de las líneas de Cercanías y de Media Distancia que utilizan a diario miles de personas. El Ayuntamiento de Carcaixent ya ha secundado la propuesta de este grupo y también en Alzira ha prosperado esta petición, en este caso presentada por la Asociación Amas de Casa Tyrius, que se ha hecho eco de las denuncias de los usuarios del transporte ferroviario público.

En estos tres días de semana ya han lanzado algunas medidas de protesta: la presentación masiva de reclamaciones a través del enlace web, -“se pueden completar durante el trayecto”, recomienda una viajera- y también realizar pitadas cuando se produzcan retrasos y aglomeraciones.