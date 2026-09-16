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Més Algemesí y EU pactan concurrir en una misma lista a las municipales de 2027

Las asambleas refrendan por unanimidad un acuerdo que plantea una confluencia política "estable, plural y con vocación de permanencia" más allá de las elecciones

Josep Bermúdez, a la derecha de pie, durante su intervención en la asamblea de Més Algemesí celebrada el martes.

Josep Bermúdez, a la derecha de pie, durante su intervención en la asamblea de Més Algemesí celebrada el martes. / Levante-EMV

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Pascual Fandos

Alzira

Las asambleas de la agrupaciones de Més Algemesí y Esquerra Unida han ratificado este martes, por unanimidad, un acuerdo de confluencia política y electoral para presentar una lista conjunta en las municipales de 2027 bajo la marca Més Algemesí, que ya integra a los colectivos de Compromís y Esquerra Republicana del País Valencià, así como a personas independientes, según han informado ambas formaciones en un comunicado conjunto. El acuerdo pretende construir “un proyecto municipalista, valencianista y transformador de Algemesí” y establece las bases de “una confluencia política estable, plural y con vocación de permanencia”, más allá de las próximas elecciones, señala el comunicado suscrito por los portavoces municipales de las dos formaciones, Josep Bermúdez y Tony Cooper.

Més Algemesí cuenta actualmente con dos escaños en el ayuntamiento mientra que EU tiene un representante. En base al acuerdo alcanzado, los dos primeros puestos de la candidatura corresponderán a los colectivos de Més Algemesí y el tercero a Esquerra Unida. El cuarto será de Més y el quinto de EU. A partir del sexto lugar se mantendrá la proporcionalidad acordada con la voluntad de facilitar la incorporación de personas independientes y representativas del tejido social de Algemesí.

Josep Bermúdez ha destacado que “lo que hemos aprobado no es un simple acuerdo electoral. Las elecciones de 2027 son un hito importante, pero el objetivo es construir una confluencai política estable, que amplíe la base de la de 2011, y en la que diferentes sensibilidades podamos trabajar juntas durante los próximos años al servicio de Algemesí”.

La confluencia se fundamenta en “la participación, la igualdad y el respeto de las diferentes sensibilidades”. La asamblea será el máximo órgano de decisión. Las organizaciones se comprometen a trabajar desde el diálogo y la búsqueda del consenso.

Concentrar esfuerzos

El portavoz de EU, Tony Cooper, ha señalado que el acuerdo supone “sumar nuestra veterana trayectoria y experiencia a la de un proyecto municipalista local que ya tiene un recorrido importante en Algemesí. Lo hacemos con la ilusión y la voluntad de concentrar esfuerzos para hacer frente a este gobierno reaccionario -una alusión a la coalición PP-Vox que gobierna en el ayuntamiento- y construir un proyecto transformador y eficaz que mejore Algemesí”.

La candidatura se presentará bajo la marca Més Compormís, pero será legalizada ante la Junta Electoral a través de la Coalició Compromís, en un intento de contribuir a la obtención del diputado provincial en la demarcación.

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Més Algemesí y Esquerra Unida comparte la voluntad de “construir una alternativa municipalista, valencianista, feminista, ecologista y transformadora, basa en la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la participación ciudadana”.

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