La retirada de 1.500 kilos de peces muertos del Magro no evita un fuerte hedor y restricciones en el riego

La retirada de alrededor de 1.500 kilos de peces muertos del río Magro tras el vertido que el viernes provocó unas montañas de espuma que en algunas zonas alcanzaron los dos metros de altura y se colaron por las acequias no ha impedido que el olor a detergente o jabón -como lo describen agricultores del Marquesat- que desprendía el agua haya derivado, con la desaparición de la espuma, en un fuerte hedor por la presencia de peces de gran tamaño en descomposición.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentra a la espera de recibir los resultados de las muestras de agua analizadas para conocer el alcance de este episodio de contaminación y, mientras tanto, ha recomendado a los agricultores de Alfarb y Catadau que riegan de las acequias que nacen del azud de Real que se abstengan de utilizar el agua. “No sabemos qué efectos podría tener sobre los árboles”, comenta el presidente de la Comunitat de Regants Séquia Mare i Alèdua de Alfarb, Gerard Donat. El inminente inicio de la campaña del caqui ha puesto en guardia a los productores ante la necesidad de no demorar el riego, si no llueve. Donat confía en que esta semana se disponga de los resultados y se pueda recuperar la normalidad. También el Seprona de la Guardia Civil ha tomado muestras de agua para investigar el origen del vertido.

Recomendación para evitar ir al río

La falta de información sobre el producto o sustancias que han provocado la mortandad de peces en el Magro ha llevado a algunos alcaldes como el de Llombai, Ramón Gómez, o el de Alfarb, Vicent Alfonso, a aconsejar a la población que no se acerque al río y, en particular, que eviten que las mascotas entren en el agua o beban en el río. Con todo, Gómez comenta que una primera apreciación de técnicos de la CHJ apunta que no existe un riesgo elevado ya que se presume que no hay una gran concentración de la sustancia contaminante.

La CHJ inició este lunes la retirada de peces muertos en un tramo de unos diez kilómetros del rio Magro, entre los términos municipales de Montserrat, Montroi y Llombai, cuyo posible origen podría ser un vertido procedente de un polígono de la primera población, donde el jueves de la semana pasada se produjo un incendio en una empresa de productos de higiene y desinfección.

Movilización de medios

Fuentes del organismo de cuenta han informado este martes a EFE de que se han movilizado todos los medios disponibles para acelerar las labores de retirada y trabajan sobre el terreno quince personas, además del personal técnico de seguimiento, utilizando una embarcación y equipos de badeadores para acceder a los distintos tramos afectados. Hasta este martes se habían retirado cerca de 1.500 kilos de masa piscícola y los trabajos avanzan "según lo previsto", según las fuentes, que estiman que podrán finalizar "en aproximadamente dos días, por lo que, previsiblemente, la actuación quedará completada el jueves". Este trabajo no ha impedido que en algunos puntos se detecte ya un fuerte olor, como señalan agricultores de la zona Llombai.

Con todo, el resultado de los análisis marcará si en las próximas horas se recupera la normalidad o si la situación se demora. Tanto Gerard Donat como el alcalde de Catadau y presidente de la Comunitat de Regants Séquia Mare de Catadau, José Escuder, comentan que la CHJ les ha pedido “paciencia y prudencia” hasta determinar el foco de contaminación. “Si esta semana se resuelve todo y podemos regar, no pasa nada, porque hemos regado hasta la semana pasada, pero si la situación se prolonga más nos va a afectar”, comenta el presidente de los regantes de Alfarb, que con todo, confía en que en unos días se disponga de esa información.

Escuder también advierte de la necesidad de regar los campos de caqui si no llueve a las puertas del inicio de la campaña de recolección aunque, con la alerta naranja por lluvias activada en la Ribera y toda la provincia de Valencia para este miércoles por la tarde por fuertes precipitaciones, se muestra especialmente crítico con la falta de alerta por el incidente en el Magro. “Por lo que parece, no estamos en el mapa. Yo pienso que deberían haber avisado. El viernes por la tarde llamé, pero hasta el domingo no tuvimos ninguna comunicación de la Confederación Hidrográfica”, señala el alcalde de Catadau.