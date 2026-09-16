El verano deja un impacto económico en Cullera de más de 150 millones de euros

Cullera cierra el verano de 2026 con uno de los balances turísticos y económicos más importantes de los últimos años. La elevada ocupación de los alojamientos, la llegada masiva de visitantes y el impacto de los grandes festivales han convertido julio y agosto en el principal periodo de generación de actividad para buena parte del tejido empresarial de la ciudad. Una estimación realizada por el economista Jesús Helguera a partir de los niveles de ocupación, pernoctaciones, poblacion estacional, gasto turístico, grandes eventos, el volumen de visitantes y el gasto asociado a alojamiento, restauración, comercio, ocio y transporte, así como la evolución de precios respecto de 2025, sitúa por encima de los 150 millones de euros el impacto económico global del verano, con una horquilla que podría aproximarse a los 200 millones si se incorpora todo el consumo vinculado a las segundas residencias y al turismo no reglado. El análisis de Cullera forma parte de un trabajo de Helguera para la Universitat de València sobre el impacto económico del verano en los municipios costeros. Los datos son muy similares a la estimación en la que trabaja el ayuntamiento.

La cifra no debe confundirse con la facturación de las empresas de Cullera. Se trata del volumen de actividad económica movilizada directa e indirectamente por la presencia de visitantes y población estacional. Precisamente por eso, la estimación debe interpretarse como una horquilla y no como una liquidación económica oficial.

Los datos turísticos confirman la dimensión de la temporada. En julio, los hoteles alcanzaron una ocupación próxima al 91 %, mientras los apartamentos turísticos se situaron en torno al 92 %. Un comportamiento especialmente significativo porque se produce después de dos veranos que ya habían registrado niveles muy elevados. En julio de 2024 Cullera alcanzó un récord del 92 % de ocupación y durante el puente de agosto de aquel año llegó al 96 %. En 2025, el puente de agosto volvió a rozar el lleno, con un 96,1 % en hoteles y apartahoteles.

Turismo convencional y macroeventos

La diferencia de 2026, por tanto, no reside únicamente en haber llenado los alojamientos. El gran salto se encuentra en la combinación entre turismo convencional y macroeventos musicales. Zevra reunió alrededor de 155.000 asistentes durante cuatro jornadas de julio, mientras que Medusa cerró su edición con unos 185.000, elevando hasta aproximadamente 340.000 las asistencias acumuladas de ambos festivales durante el verano.

El impacto se extiende mucho más allá de los recintos. Cada visitante genera consumo en restaurantes, bares, supermercados, comercios, gasolineras, taxis, transporte, ocio y otros servicios. En el caso de los festivales, además, existe una contratación extraordinaria de trabajadores, empresas auxiliares, seguridad, montaje, limpieza y servicios técnicos.

El precedente permite hacerse una idea de la dimensión de este fenómeno. En 2022, Cullera estimó en más de 13 millones de euros el impacto económico de la primera edición de Zevra, cuando se preveía la asistencia de unas 100.000 personas. El crecimiento posterior del festival y la consolidación de Medusa permiten entender por qué los acontecimientos musicales se han convertido en uno de los grandes motores de la economía estival cullerense.

Sin embargo, el verano de 2026 también deja una advertencia. Más visitantes no significa necesariamente un crecimiento equivalente del gasto. El aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo pueden provocar que una parte de los turistas reduzca el consumo en restaurantes y comercios. En otros destinos valencianos, de hecho, el sector hostelero ha advertido este verano de una menor capacidad de gasto pese a mantener una elevada ocupación.

La principal singularidad de Cullera es, además, su enorme parque de viviendas de segunda residencia. Miles de personas que no aparecen en las estadísticas hoteleras permanecen durante semanas o meses en la ciudad y generan un consumo extraordinario de alimentación, restauración, ocio, transporte y servicios. Este factor explica que las cifras oficiales de ocupación turística puedan quedarse muy por debajo del impacto económico real.

La evolución de los últimos años dibuja así una trayectoria ascendente: 92 % de ocupación en julio de 2024, cerca del lleno durante el puente de agosto de ese año, 96,1 % en el puente de agosto de 2025 y niveles superiores al 90 % en buena parte de la oferta durante 2026.

Cullera afronta ahora el reto de convertir ese enorme volumen de visitantes en mayor riqueza local. El objetivo ya no sería únicamente atraer más turistas, sino conseguir que una proporción creciente del gasto repercuta en empresas, trabajadores y comercios del municipio y, al mismo tiempo, prolongar la temporada más allá de julio y agosto.

Con una actividad económica estival que puede superar los 150 millones de euros, Cullera confirma su condición de principal polo turístico de la Ribera Baixa. El desafío para los próximos años será transformar la potencia de su verano en empleo estable, mayor gasto por visitante y una economía menos dependiente de los dos meses de máxima concentración turística.