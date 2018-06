«No supe qué decir; No sabía si estaba pasando de verdad o era un seño»

Desde el que el pasado martes se dieron a conocer sus nombres, el mundo fallero y los vecinos de Gandia han destacado un hecho que, sin duda, es curioso a la vez que histórico: Las dos pertenecen a la misma comisión, el Grau. Sin embargo, en el caso de Laura Puig Martí y Júlia Perles Moncho es una simple anécdota. Su extenso currículum fallero, la larga trayectoria que tienen en las fallas pese la juventud de una y la corta edad de la otra justifica sobradamente que la Federació de Falles de Gandia se haya fijado en ellas para ser las Falleras Mayores del año 2019.

A ellas, sorprendidas como quien más por este hecho, les genera «tranquilidad», como indicaban en una corta conversación mantenida con este periódico solo unas horas antes de haberse presentado ante la alcaldesa, Diana Morant, y el resto de miembros del Gobierno local y la corporación. Tener al lado alguien cuyas familias mantienen relación desde hace años ya es una ventaja. No es necesario, como ha ocurrido en años anteriores, romper el hielo, ya que existe confianza desde el minuto cero.

A los falleros de Gandia les gusta conocer algunos detalles de sus reinas. Quién son, a qué familia pertenecen, a qué se dedican o qué curso estudian, sus aficiones, son cuestiones que ayudan a obtener familiaridad con quien las representará durante todo el ejercicio fallero. Tan atractivo como todo esto resulta conocer la intrahistoria de su elección, cómo se forjó todo hasta que Telmo Gadea, presidente de la Federació de Falles se presentó en sus casas acompañado por otros miembros de su ejecutiva a anunciarles que habían sido las elegidas.

En el caso de Laura fue su hermana, Maria Dolores, unos años mayor que ella, la que lo movió todo. «Como yo no he podido ser, mi sueño es que sea Laura», le dijo a sus padres. Fue así como inició los contactos con el presidente de la Junta Local, quien, conocedor de su trayectoria, no dudó en ponerse manos a la obra. A Laura la tuvieron engañada hasta el mismo momento en que sonó el timbre de su casa el pasado domingo. «Siempre hay quinielas sobre quién puede ser la Fallera Mayor pero justo este año no había oído que estuviera yo. El rumor que yo tenía era de otra chica», indicaba a este periódico para reseñar que «no me lo esperaba para nada».

Ese día se fue a pasar la tarde con unas amigas y en casa le dijeron que iban a celebrar el cumpleaños de su tío. Nadie llegó a soplar las velas de la tarta porque los que finalmente llegaron fueron los representantes de la Federació de Falles. «Cuando abrí la puerta y vi que eran ellos lo primero que pensé era que venían a pedirme como Fallera Mayor pero no me lo podía creer», explicaba.

En el trabajo no va a tener problemas para cumplir con sus responsabilidades como Fallera Mayor porque, como explica «son falleros y encima del Grau, o sea que todo queda en casa», indicaba.

Tras conocer su elección se confiesa «emocionada» a la vez que «nerviosa» y de su ejercicio espera «poder disfrutar al máximo y representar a Gandia de la mejor forma posible».

´Runner´ aficionada, en sus planes entraba poder disputar alguna prueba popular, aunque reconoce que con sus obligaciones falleras «este año creo que lo voy a aparcar».

Respecto a la reacción de su comisión tras conocer el «doblete» de este año, indica que «para el Grau es todo un orgullo que las dos Falleras Mayores formen parte de la comisión».

Júlia venía de una comunión

Júlia Perles Moncho es heredera de la pasión fallera que atesora su familia desde hace años. Nieta, hija, sobrina y prima de falleros, la comisión del Grau es la casa donde ha nacido y en la que ha pasado por diferentes cargos. El 2019 va a ser, sin duda, su ejercicio más especial.

Como Laura, ella también conoció que había sido la elegida por la Federació de Falles el pasado domingo. «Venía de una comunión, estaba jugando a las cartas y sonó el timbre. Entonces vi que era Telmo y otros miembros de la Junta», explicaba. «Entonces me preguntaron si quería ser Fallera Mayor Infantil de Gandia». ¿Y qué respondió? «Yo no sabía ni qué decir. No reaccioné, no sabía si estaba pasando de verdad o estaba soñando», explicaba con gran serenidad. Pasadas unas horas señala que «poco a poco lo voy asimilando» y explica que en su familia «todos están muy contentos».

Velera y futbolista, Júlia es de las que le gusta bailar en el festival infantil. Ama la música y hace unos años tocaba el clarinete. Es una habitual en todos los actos que organiza su falla a lo largo del año.

Curiosa como es, preguntó a Telmo Gadea quién era la Fallera Mayor. «Me dijeron que era otra chica de mi falla pero no su nombre». A los pocos minutos ya le revelaron que quien la acompañaría en este año especial sería Laura y «yo di un salto de alegría», indicaba. «Ella me llamó para felicitarme», revelaba la niña.

Sobre el año que le queda por delante, Júlia explica que el acto que espera con más ganas es la presentación «porque es cuando ya arrancan los actos oficiales de las fallas del 2019».

Como Laura, asegura que le genera «confianza» que ambas sean de la misma falla, el Grau.