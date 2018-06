Tavernes promou tallers contra la violència masclista amb una donació de 6.000 ? de La Caixa

L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha rebut de l'Obra Social La Caixa una donació de 6.000 euros per a desenvolupar programes socials a la ciutat de Tavernes. Amb esta aportació, la regidoria de Serveis Socials durà a terme programes i tallers en matèria de lluita contra la violència de gènere, sanitat i atenció a la gent gran.

En concret, esta donació permetrà el desenvolupament de tallers, emmarcats en el Programa Irene, per a la prevenció de la violència de gènere entre jóvens adolescents. A més, en l'àmbit sanitari es desenvoluparan tallers com el d'estimulació de la parla per a persones en Parkinson, o el d'estimulació cognitiva i de la memòria. Per últim, es durà a terme també un programa d'intervenció comunitària en salut mental. Cadascun dels programes rebrà una quantia de 1500 euros.

L'alcalde, Jordi Juan, i la regidora de Serveis Socials, Noèlia Alberola, es van reunir ahir amb Juan José Marco, director d'oficina de La Caixa a Tavernes, i Maria Esther Giner, subdirectora de la mateixa, per a informar-los dels diversos projectes que es duran a terme amb esta donació. Juan va agrair la donació, remarcant que «esta donació és una ajuda i un estímul molt valuós per a seguir impulsant projectes socials a Tavernes».