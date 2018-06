l'espoli fiscal valencià i la safor

que Espanya és un mal negoci per als valencians no és una afirmació precipitada, irreflexiva o fruit d'alguna mena de «victimisme nacionalista». No, contràriament, és una evidència ben documentada, contrastada i amb unes xifres incontestables. Si analitzem les balances fiscals realitzades pel mateix Ministeri d'Hisenda, els resultats són clars: els valencians arrosseguem sistemàticament un dèficit fiscal d'al voltant 1.700 milions d'euros per any des del 2011 (1,78% del PIB valencià). És a dir, se'n van més diners dels que arriben i no només des de fa set anys, sinó que sembla un comportament que ha esdevingut en costum. Com recordava Josep Vicent Boira, ja «des de la dècada del 1930 (...) el valencià ha estat un poble mal finançat».

Però què és això de les balances fiscals?, o com darrerament se les ha anomenat (per Ángel de la Fuente al si de l'Institut d'Estudis Fiscals depenent del Ministeri d'Hisenda) Sistema de Comptes Públics Territorialitzats? Les balances fiscals o ara SCPT (amb algunes diferències) no són més que el saldo fiscal entre l'Estat central i el territori valencià; és a dir, la diferència entre els ingressos fiscals (el que es recapta amb impostos al nostre territori) i les despeses o inversions que s'hi fan (en prestació de serveis o inversió en infraestructures). Per a elaborar-les s'havien utilitzat dos mètodes de càlcul (que en el fons són més complementaris que substitutius), el de càrrega-benefici (més relacionat –aparentment- amb el benestar i per tant centrat en les persones) i el de flux monetari (concepte més estadístic i centrat en el territori). Les xifres que hem donat són el resultat utilitzant el mètode de càrrega-benefici que és el que ha acabat per «imposar-se» amb el SCPT, però què passaria si s'utilitzara el de flux monetari? Doncs que la cosa encara seria pitjor (és per açò que s'ha descartat?): ja que el saldo fiscal negatiu estaria al voltant de 5.500 milions d'euros (el 6% del nostre PIB). Però encara és més «significatiu» que amb aquest mètode de càrrega-benefici, de tots els territoris amb dèficit fiscal (Illes Balears, Catalunya, País Valencià i Madrid), siga el de Madrid el major amb 19.200 milions d'euros (major que el de la suma de tots els altres junts) i de què els altres territoris hagen vist reduït el seu significativament. Com pot ser això?

Deixant a banda les sospites de què aquest SCPT no haja estat fet a mida per reduir allò de què «la perifèria» sosté l'Estat (i per tant minimitzant les reivindicacions sobiranistes, les acusacions d'espoli fiscal i el «Espanya ens roba»), presentant Madrid com a «garant de la solidaritat» (i per tant dubtant seriosament sobre la metodologia –i la intencionalitat- utilitzada en l'elaboració d'un document oficial), la realitat és que amb el SCPT, Madrid «reparteix» despeses i «centralitza» ingressos: a València se'ns assignen despeses que algú ha decidit que ens beneficien (com apunta Rafael Beneyto, com tota la superestructura administrativa de l'Estat localitzada a la capital; o com el Conseller d'Hisenda - Vicent Soler- afirma: el sistema radial d'infraestructures amb hub aeroportuari de Barajas, AVEs i autopistes, per ficar només uns pocs exemples del que paguem tots però que només es localitza «al centre»). Mentre que pel que fa als ingressos veiem com l'efecte capitalitat de Madrid, afegit a la pràctica d'un dumping fiscal, concentra cada vegada més rendes i ingressos (per exemple empreses que presten serveis ací però que tenen les seus socials allà i per tant paguen impostos allà computant com a ingrés a Madrid i no a València).

El Govern central del PP –veurem què en diu el nou- afirmava que «òbviament» les «riques» havien de pagar les «pobres» i que per tant havien d'existir dèficits. Però això no s'acompleix al País Valencià, ja que estem en un 17% per baix de la mitjana de renda per càpita estatal, la qual cosa ens fa ser pobres; i paradoxalment continuem tenint un saldo fiscal negatiu degut a l'insuficient sistema de finançament autonòmic i d'una insuficient -també- distribució de les inversions públiques, com les infraestructures al cap de les quals estaria el corredor mediterrani (veurem també què succeeix ara amb el sistema de finançament autonòmic i els criteris de Foment per a les inversions en infraestructures).

Comptat i debatut, no seria agosarat afirmar que la contínua tendència a la baixa de les rendes dels valencians no haja estat deguda al persistent dèficit fiscal amb l'Estat espanyol. A la Safor coneixem bé les conseqüències de la manca d'inversions, tren Gandia-Oliva-Dénia, alliberament de l'AP7, doble rail Cullera-Gandia i un llarg seguit. Destriant una conclusió que ja apuntàvem al principi, i és que al igual que per als valencians, Espanya tampoc és un bon negoci per als saforencs.