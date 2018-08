A propòsit del pressupost (II)

Per segona vegada he de contestar un article relatiu al pressupost: «¿Por qué no se aprueban los presupuestos de Oliva?», de Projecte Ciutadans d'Oliva (Levante 11-08-18), on es fan diverses afirmacions que no són del tot correctes, i que considere necessari matisar.

Per començar, les que fan referència a la seqüència temporal. Perquè ni és cert que els treballs sobre el pressupost començaren en març, ni tampoc que no tornaren a haver reunions «hasta bien entrado el mes de junio». Les reunions (que no els treballs) sobre el pressupost van començar en gener. En març la majoria de regidors ja havien comunicat les necessitats-previsions de les seues delegacions (i sí, alguns per escrit, com per exemple el sr. Salort en data 4 de març). En el mes d'abril també van haver reunions. És més, l'11 es va repartir l'esborrany de plantilla, i el 13 el de pressupost. Quan no en van haver, a l'espera d'aportacions, va ser en maig. I com que va passar prou temps sense notícies de les delegacions que faltaven (llevat d'Agricultura), el 8 de juny vaig convocar reunió, demanant a tot l'equip de govern que fera les últimes aportacions, i així poder tancar el pressupost.

Aleshores, sí és cert que «en junio, a requerimiento del concejal de Hacienda, se nos requiere para presentar las últimas y definitivas propuestas al borrador del Presupuesto». El problema és que Projecte Ciutadans no va presentar això («las últimas y definitivas propuestas al borrador»), sinó un document de 17 pàgines que no tenia en compte la feina feta fins eixe moment. En lloc de propostes sobre els esborranys repartits en abril, van presentar (el 13 de juny) el recull de necessitats-previsions que la resta de regidors havien comunicat en març. Tot i això, encara vaig elaborar un nou esborrany intentant integrar les propostes comunicades a deshora. Esborrany que vaig repartir el 24 de juny. Però de res va servir, perquè el 6 de juliol el sr. Peiró ens va comunicar que el seu grup no es pronunciaria fins al moment de la votació.

I eixa és la resposta a «¿por qué no se convoca el Pleno para aprobar los presupuestos?». De fet, esta pregunta ja s'ha contestat públicament, perquè és la mateixa que va formular la sra. Morell al plenari del passat 26 de juliol. I la contestació sempre ha sigut la mateixa: els pressupostos no s'han portat a plenari, perquè no tenen garantits els vots suficients per tal de ser aprovats. És més, ja li vaig dir al sr. Peiró el 6 de juliol (i són testimonis la resta de portaveus de l'equip de govern) que, vist el nou posicionament del seu grup, i tenint en compte les altures de l'exercici, considerava que no hi havia marge de temps per encetar una nova ronda de negociacions incloent a PP i PSOE. I que, per tant, acabaríem l'any 2018 amb pressupost prorrogat, començant en setembre les reunions del pressupost de 2019.

Eixa era la meua opinió. Si l'he reconsiderada és per dos motius: per l'oferiment dels grups de l'oposició a facilitar l'aprovació del pressupost de 2018, i per les conseqüències que pot tindre no aprovar un pressupost que done solució a les particulars necessitats que tenim enguany: els 180.000? que necessitem per a l'increment salarial del personal (1,5%-1,75%); els 110.000? dels nous quadriennis (en cas d'aprovar-se); els 100.000? que necessita la partida d'Esports per poder acabar l'any; les subvencions als clubs esportius; convenis parroquials; Teatre Olímpia; accessibilitat Escola de Música; vehicles Brigada Obres i Serveis; contracte per lots de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i neteja de platges, etc., etc., etc.

És a dir, moltes necessitats que no poden ajornar-se. Per això hem encetat una nova ronda de negociacions amb els grups disposats a donar suport explícit al pressupost. O siga, amb els partits que, tenint la informació dels esborranys, i en funció de la mateixa, valoraran si voten a favor, en contra, o abstenció; comunicant esta decisió abans de la celebració del corresponent plenari. Vaja: el que ve sent una negociació de pressupostos de tota la vida.

Acabe contestant a «¿por qué se le traslada toda la responsabilidad de aprobar los Presupuestos al Grupo Municipal de Projecte?». Curiosament, jo encara no havia parlat de responsabilitats, ni havia fet valoracions polítiques. Ara sí que vaig a fer ambdues coses. Considere que Projecte Ciutadans té una gran part de la responsabilitat (no «toda») d'esta situació. I això per dos raons molt senzilles, que expose breument.

En primer lloc, per no haver comunicat en gener el seu nou posicionament respecte als pressupostos. No és correcte haver estat negociant els mateixos sense avisar que, en 2018, anaven a adoptar un criteri diferent al de 2016 i 2017. I menys encara havent tingut accés a tota la informació. Haver estat 6 mesos ocultant eixa decisió és una falta de respecte a la resta de companys, sobretot als regidors de Personal i d'Hisenda, que han dedicat temps i esforços a elaborar documents i assistir a reunions, sense saber d'eixa variable tan important. Com també és una falta de respecte a la ciutadania, perquè haver esperat a juliol per comunicar este canvi de criteri redueix molt el marge de maniobra que puga tindre l'administració per a reaccionar.

I, en segon lloc, perquè Projecte Ciutadans era plenament conscient (precisament per haver tingut accés a la informació) de les importants qüestions que depenien de l'aprovació d'este pressupost en concret, i que ja hem comentat. Amb l'agreujant que és precisament el sr. Peiró qui gestiona una delegació, Esports, que està literalment en bancarrota: ja ha consumit la reserva que tenia per a la llum de tot l'any, i així i tot no pot pagar les factures que estan arribant-li. Ni tampoc pot traure la convocatòria de subvencions a clubs esportius, perquè els diners es van consumir reparant l'error de l'any passat. Que el responsable d'estes situacions límit es faça el desganat davant un pressupost que, a pesar dels seus defectes (mai hem dit que siga el millor), donava solució a les mateixes, és una irresponsabilitat amb majúscules. Sobretot quan no es disposa de cap pla o solució alternatius.

Precisament per donar solució a estes situacions límit, i per responsabilitat, seguim treballant, procurant presentar en breu uns pressupostos que compten amb els vots suficients per tal de ser aprovats.